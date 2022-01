Kotiinkuljetuksilla toimiva ruoan verkkokauppa Oda on nyt auki pääkaupunkiseudulla

Norjasta on rantautunut Suomeen uusi ruoan verkkokauppa Oda. Yhtiön mukaan Oda on ensimmäinen uusi ruokakauppa Suomessa 20 vuoteen. Toiminta perustuu nykyaikaisesti nettiin ja mobiilisovelluksen käyttöön, sillä Odalla ei ole fyysisiä kivijalkakauppoja vaan tilatut ostokset toimitetaan pääkaupunkiseudulla Vantaan keräilykeskuksesta.

"Kiireisen arjen keskellä paras kauppareissu monelle olisi, ettei kauppaan tarvitse lähteä lainkaan. Me Odalla teemme viikon ruokaostosten tilaamisesta kotiovelle niin helppoa ja edullista, ettei ruoan verkkokauppa ole jatkossa enää vain harvojen herkkua. Kotiinkuljetuksen hinta on ollut yksi isoimmista kynnyskysymyksistä, sillä siitä on joutunut Suomessa maksamaan tuntuvaa noin 10 euron lisämaksua tuotteiden päälle. Odalla kotiinkuljetus maksaa toimitusajan mukaan 0 euroa tai enintään muutaman euron. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus käyttää tällaista arkea helpottavaa palvelua", sanoo Oda Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi.

Verkkokauppa avattiin tänään 31.1. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Ensimmäiset tilaukset toimitetaan 1.2. Yhtiö aikoo tulevaisuudessa laajentaa toimintaansa Suomessa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Uusista paikoista tiedotetaan myöhemmin.Odan toimitusajat ovat laajat. Toimituksia tehdään joka päivä. Maanantaista perjantaihin Oda toimittaa klo 6–22 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 9–16.Odan sovelluksen avulla voi valita haluamansa toimitusajan. Sovellus myös kertoo merkin avulla, mikäli joku naapurustosta on valinnut saman ajan. Samalle alueelle toimittaminen samaan aikaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kuljetukset tehdään Oda-autoilla, jotka pitävät kylmäketjun katkeamattomana. Tuotteet pakataan Oda-pahvilaatikkoon, jonka voi palauttaa kuljettajalle.Odan mukaan sen etu on alan halvimmat kotiinkuljetukset yhdessä tuotteiden hintojen kanssa.Odan kaupallinen johtajakertoo, että Oda panostaa kokonaishintaan. Hänen mukaansa kuluttajan kannattaa ruoan verkkokaupassa laskea yksittäisen tuotteen hinnan sijaan, että koko paketti - tuotteet ja kotiinkuljetus - on edullinen.Kaikille uusille asiakkaille Oda tarjoaa 3 kuukauden ajan ilmaiset toimitukset yli 40 euron ostoksille. Kuitenkin jatkossakin tällaisia 0 euron toimituksia pitäisi olla tarjolla. Tämä riippuu toimitusajasta. Enintään hinta on 4,90 euroa. Alle 40 euron ostoksiin tulee 2,90 euron pienten tilausten toimituslisä. Iltalehden tekemän vertailun mukaan Odan hinnat ovat hieman korkeammat ennen kotiinkuljetusta verrattuna Espoossa sijaitsevaan Sellon Prismaan ja Espoossa sijaitsevaan Ison Omenan K-Citymarketiin. Ilmaisen kotiinkuljetuksen turvin Odan kokonaishinta on kuitenkin edullisempi.S-ryhmä ja Kesko huomauttavat, että Iltalehden vertailusta puuttuvat kauppojen omat merkit sekä esimerkiksi Keskon kohdalla Plussa-kortin tuomat edullisemmat hinnat.Odan heikkous on tuotemäärä, joka on ainakin aluksi 5000 tuotetta. Kilpailijoilla se voi olla selvästi suurempi. Oda kertoo, että myytävästä ruoasta ja käyttötavarasta yli 80 % on kotimaisia eli niiden alkuperä- tai valmistusmaa on Suomi.Valikoimaa toki laajennetaan. Esimerkiksi helmikuun puolivälistä lähtien Odalta voi tilata tuoreita leipomotuotteita.Lisätietoa Odan toiminnasta saa täältä