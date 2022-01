Oletko huomannut? Googlen hakutuloksissa on yksi valtava puute - neuvottelee korjatakseen tilanteen

Googlen omistamanvideot toki hakutuloksista löytyvät, samoin monien pienten videopalveluiden tarjonta. Mutta maailman suurimmaksi videopalveluksi, ohi YouTuben, kasvaneenvideoita Googlella ei voi hakea. TikTok-käyttäjiä toki Googlekin osaa löytää, mutta yksittäisiä videoita ei.Sama ongelma koskee lyhytvideomarkkinan kakkosta eli-videoita, joita niitäkään ei hakujätin tuloksista löydy.Eli jos se hassunhauska kissavideo TikTokissa jäi mieleen ja haluaisit etsiä sen uudestaan, ei Googlen hakutuloksista ole valitettavasit mitään hyötyä.Asiaan on olemassa looginen selitys: Google haluaa lisätä lyhytvideot hakuunsa mahdollisimman kattavasti. Eli se haluaa videoiden yhteyteen myös tietoja niiden katselumääristä, suosiosta sekä mahdollisista videoiden metatiedoista. Ja niihin se pääsee käsiksi vain videopalveluiden itsensä kautta.Tietojen mukaan Google on neuvotellut jo vuodesta 2020 lähtien sekä TikTokin omistajanettä Instagramin omistajankanssa pääsystä videoiden tarkempiin tietoihin.Googlella on vastaavanlainen sopimus voimassa mm. Twitterin kanssa, jossa se saa tietoonsa yksittäisten twiittien lisätiedot parempaa indeksointia varten. Vastaavasti Google maksaa tästä etuoikeudesta Twitterille isohkon summan rahaa vuosittain.Sekä TikTokkia että Instagramia voi ahdistaa sopimuksen suhteen se tosiasia, että Googlen omistama YouTube on myös niiden suurin kilpailija. YouTuben oma lyhytvideopalvelu YouTube Shorts avattiin Suomessakin viime vuonna