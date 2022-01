Kyberturvallisuuskeskus varoittaa pornokiristys-huijausviesteistä

Tammikuun 2022 loppupuolella suomenkielinen kiristysviesti levisi otsikolla "Viimeinen varoitus! Kaikki tietosi on kopioitu Kirjautuminen onnistui." Kuva: Kyberturvallisuuskeskus.

Kyseessä on "". Aikuisviihdeteemaisella kiristysviestillä huijari yrittää saada uhrilta rahaa.Tammikuussa 2022 lähetetyissä viesteissä käytetään pääosin otsikkoa "Viimeinen varoitus! Kaikki tietosi on kopioitu. Kirjautuminen onnistui".Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että osa viesteistä on kirjoitettu melko hyvin suomeksi, mutta kirjoitusasut vaihtelevat. Yhteistä huijauksille on se, että huijari luo niissä huijauksen kohteena olevalle ihmiselle häpeän ja kiireen tuntua ja väittää murtautuneensa viestin vastaanottajan laitteelle.Viestissä saatetaan myös mainita esimerkiksi jokin tiedossa oleva haavoittuvuus tai käyttäjän vanha salasana, joilla luodaan pelotevaikutusta.Kaikki eri kampanjoissa kiertäneet viestit ovat Kyberturvallisuuskeskuksen tietojen mukaan huijausta, eikä lunnaita pidä missään nimessä maksaa.Lunnaiden maksamista varten viestiin on lisätty tieto bitcoin-osoitteesta.Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että viesteissä näkyvät Bitcoin-lompakoiden osoitteet voi raportoida Bitcoin Abuse -sivustolla. Kopioi viestissä näkyvä Bitcoin-lompakon osoite kohtaan "Bitcoin Address" ja valitse raportin tyypiksi "Type: Sextortion".