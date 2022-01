Suomalaisten torikauppaidenkin rakastama maksupääte taisi saada kuoloniskun? Apple iskee markkinaan

Suomalaisten torikauppiaiden, paitamyyjien ja pienten kivijalkamyymälöiden perusvarustukseen on kuulunut jo useamman vuoden ajan ruotsalainen-maksupääte. Pikkuinen, kännykkään kytkettävä maksupääte on yksinkertaistanut pienten tapahtumamäärien korttimaksamista valtavasti ja on osaltaan ollut nopeuttamassa käteismaksujen romahdusta.

Mutta nyt maksupäätemarkkinoiden ylle on nousemassa kahden biljoonan dollarin kokoinen pilvi.on markkinahuhujen mukaan muuttamassa pelikentän täydellisesti.Tietojen mukaan Apple olisi tuomassa kaikkiin iPhone-malleihinsa mahdollisuudenkortilla tehtäviä lähimaksuja. Eli siinä missä lähes kaikki nykyaikaiset kännykät tukevat maksamista kännykällä, iPhone toimisi myös kassapäätteenä.Ja uusi toiminnallisuus ei tarvitsisi lainkaan erillistä lisälaitetta, vaan maksu tapahtuisi yksinkertaisesti asettamalla luotto- tai pankkikortin iPhonen päälle ja kuittaamalla tapahtuman puhelimen näytöltä.Apple on pedannut siirtymää jo tovin ajan: se osti itselleen kanadalaisen-yhtiön, joka oli kehittämässä juurikin kuvatunlaista ratkaisua. Kaupan tapahtuessa Mobeewave oli testaamassa puhelinten muuttamista maksupäätteeksi yhteistyössäkanssa - ja yhtiö avasi myös pilottikokeilun kotimaassaan Kanadassa.Jos Applen visio toteutuu ja yhtiö malttaa pitää kauppiailta kerätyt välityspalkkiot kohtuullisina, voi peliliikkeen ennakoida murskaavan kevyitä maksupäätteitä tarjoavien yritysten bisneksen varsin tehokkaasti. Pohjoismaiden markkinoita hallitseva Zettle myytiin maksujättivuonna 2018 ja yhtiö muutti nimensä viime vuonna iZettlestä Zettle by PayPaliksi. Maailmalla suurin kevyitä maksupäätteitä tarjoava toimija on amerikkalainen