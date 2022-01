Philipsin OLED807 -televisio käyttää kirkkaampaa OLED-EX-paneelia

TP Vision, joka kehittää ja valmistaa Philips-brändin televisioita, julkaisi uusia LED- ja OLED-televisiota vuodelle 2022.

Philips OLED807

Philips 8807 DLED

OLED-televisioiden osalta julkaistiinja LED-osastoonTässä uudessa televisiossa käytetään LG:n uuden sukupolven OLED-EX-paneelia. Sen merkittävin etu perinteiseen OLED-paneeliin on 30 prosenttia kirkkaampi kuva. OLED tarjoaa täysin mustan kuvan, sillä tässä tekniikassa ei tarvita erillistä taustavalaistusta. Kuvaruutua kiertää takana neljän sivun Ambilight-valaistus.OLED807 tukee kaikkia suosituimpia HDR (High Dynamic Range) -formaatteja, joihin sisältyvät Dolby Vision, HGL, HDR10 ja HDR10+. Uutta vuodelle 2022 on IMAX Enhanced -tuki, joka tarjoaa esimerkiksi parempilaatuista 4K HDR -sisältöä laajennetulla kuvasuhteella.Kuvaa ja katselukokemusta on parantamassa 6. sukupolven P5 AI -kuvanparannuspiiri. Piiri muun muassa seuraa huoneen valaistusta ja säätää reaaliaikaisesti television kuvan kirkkautta.Televisio sopii pelaamiseen, sillä yhteydet hoituvat HDMI 2.1 -liitännällä ja eARC-tuella. Pelaaminen onnistuu 4K 120 Hz -laadulla ja tuettuna on muuttava virkistystaajuus (VRR). Lisäksi pelaajien käytössä ovat FreeSync Premium ja G-SYNC -tuet pelitilan kera.70W 2.1 -äänijärjestelmän luvataan olevan aiempaa tehokkaampi. Langattomasti yhteydet hoituvat Wifi 5 ja Bluetooth 5 avulla. Käyttöjärjestelmänä toimii Android TV 11.Philips OLED807 tulee saataville eri kokoisina: 48", 55", 65" ja 77". Hintatietoja tai saatavuutta ei kerrottu.7-sarjaan julkaistiin puolestaan OLED707. Se tulee saataville 48", 55" ja 65" kokoisina. Tässä mallissa ei käytetä OLED EX -paneelia. Televisio sisältää HDMI 2.1 -liitännän 4K120fps -kuvalla ja VRR-tuella, Android TV 11 ja kolmen sivun Ambilight-valaistuksen.Philips 8807 DLED -kuuluu Philipsin Performance-sarjaan. Televisio perustuu LCD LED-paneeliin. D-kirjain viittaa suoraan paneelin takana olevaan LED-valaistukseen.Philips 8807 käyttää 5. sukupolven P5-kuvanparannuspiiriä. Kuva on laadultaan 4K-tasoa ja virkistystaajuus yltää 120 hertsiin. HDR-tuen osalta löytyvät HLG, Dolby Vision ja HDR10+. Myös tässä on kolmen sivun Ambilight-valaistus.Televisio sopii konsolipelaamiseen HDMI 2.1 eARC -liitännän avulla, joka tukee VRR- ja Freesync Premium-tekniikoita.Koot ovat: 43", 50", 55", 65", 75" ja ensimmäistä kertaa Philipsin TV-malliston osalta 86".