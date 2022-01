Google kuoppaa kritiikkiä saaneen FLoC-seurantatekniikan - tilalle Topics

Kolmannen osapuolen evästeitä on käytetty käyttäjien seuraamiseen ja siten osuvan mainonnan näyttämiseen. Mutta nämä evästeet ovat pian pitkälti historiaa, joten mainostuloilla menestyvä Google haluaa tuoda tilalla uuden tavan seurata käyttäjää tehokkaan mainonnan toteuttamiseksi.

Google ehdotti seuraajaksi FLoC-seurantatekniikkaa . Tämä kuitenkin sai valtavasti kritiikkiä, sillä esimerkiksi digitaalista yksityisyydensuojaa puolustavan Electronic Frontier Foundationin (EFF) mukaan FLoC mahdollistaa esimerkiksi käyttäjän digitaalisen sormenjäljen, yksilöinnin, luomisen.Myös kilpailevat selaimet ilmoittivat nopeasti, että FLoC tullaan estämään.Nyt Google kertoo antaneensa FLoCille monoa ja uudeksi tekniikaksi ehdotetaan -seurantaa (aiheet).Topics-seurannan avulla selain määrittää selaushistorian perusteella muutamia aiheita, jotka edustavat käyttäjän viikon tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita. Alkuun aiheita on noin 350 kappaletta, mutta tulevaisuudessa voi olla enemmänkin. Erilaisia aiheita voivat olla vaikkapa kuntoilu ja matkailu.Uuden seurantatavan luvataan kunnioittavan paremmin käyttäjän yksityisyyttä.Google kertoo, että aiheita päivitetään kerran viikossa ja tietyt aiheet pysyvät tiedossa kolmen viikon ajan. Aiheita ei tallenneta esimerkiksi Googlen palvelimille, vaan ne tallennetaan vain käyttäjän laitteeseen.Google myös kertoo, että käyttäjä voi esimerkiksi poistaa tietyn aiheen historiasta, jolloin tähän perustuvia mainoksia ei enää pitäisi näkyä. Aiheet eivät myöskään perustu sukupuoleen tai rotuun.Kolmannen osapuolen evästeet voivat seurata käyttäjää ympäri nettiä ja siten muodostaa tarkan kuvan käyttäjän toimista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista Topics-seurannan avulla.Käyttäjän aiheet jaetaan tietyn sivuston kanssa Topics API -rajapintaa hyödyntäen. Kun käyttäjä vierailee sivulla, kolme aihetta jaetaan sivustolle. Jos käyttäjä vierailee usein samalla sivulla, sivu saa tietoonsa uuden aiheen vain kerran viikossa. Googlen mukaan tämä rajoittaa datan jakamista. Topics-seurantaan on toteutettu myös muita asioita, jotka vaikeuttavat digitaalisen sormenjäljen luomista.Topics-seuranta ei myöskään toteudu sellaisten sivustojen kohdalla, jotka eivät käytä Topics API -rajapintaa.Tarkempaa teknistä selitettä voi lukea täältä Googlen aiempi ehdotus eli FLoC seuraa käyttäjää ja käyttäjän selaushistoriaa sekä jakaa näiden tietojen ja FLoCin algoritmien avulla käyttäjä osaksi joukkoa, jotka ovat kiinnostuneet samanlaisista asioista. Topics ei puolestaan tällaista ryhmittelyä tee.Lisäksi Topics jakaa vähemmän tietoja sivustolle ja mainostajille kuin FLoC.Topics-seuranta on vielä alkuvaiheissa, mutta kokeilut Chromessa aloitetaan pian. Nähtäväksi jää miten muut selaimet suhtautuvat tähän ehdotukseen tulevaisuuden mainonnan osalta.