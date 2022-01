Uudet Nokia QLED 4K UHD Smart TV -mallit saapuvat nyt myyntiin Suomessa

Nokia-televisioita ja mediatoistimia myyvä StreamView tuo nyt Suomessa saataville uudet QLED-teknologiaan perustuvaa Nokia Smart 4K UHD TV:tä.

Nokia Smart TV 5500D

Nokia Smart TV 7000D on malliston suurin

Uudet mallit tunnistaa nimen lopun D-kirjaimesta. Uusia vaihtoehtoja ovat 4300D (43"), 5000D (50"), 5500D (55"), 5800D (58") ja 7000D (70"). Aiemmin QLED-mallistoon on tuotu saataville 6500D (65").

Viime vuonna StreamView toi jo saataville vastaavan kokoluokan televisioita , mutta nämä perustuvat LED-teknologiaan. Nämä mallit tunnistaa lopun A-kirjaimesta.QLED-teknologiassa hyödynnetään Quantum Dot -teknologiaa eli kvanttipisteitä. Tällä tekniikalla saadaan aikaan kirkkaampaa ja väreiltään tarkempaa kuvaa. QLED-televisiot kykenevät tuottamaan myös hyvää mustan syvyyttä, mutta musta ei kuitenkaan ole niin mustaa kuin OLED-tekniikalla.QLED-tekniikassa käytetään taustavalaistusta, mutta OLED-tekniikassa sitä ei tarvita.Jokainen malli käyttää 4K-resoluutiota. StreamView kertoo, että televisiot on varustettu erityisillä näyttöasetuksilla - Sport, Gaming ja Film. Ne sovittavat väri- ja ääniasetukset tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi pelitilassa vasteaika on 8 ms. Lisäksi äänentoisto luvataan olevan laadukasta.Televisiot on varustettu kolmella HDMI-portilla, joista yhdessä portissa on ARC -tuki. Uudempia HDMI 2.1- ja eARC-yhteyksiä ei siis ole saatavilla.ARC mahdollistaa äänisignaalin lähettämisen HDMI-kaapelin kautta TV:stä soundbariin. eARC parantaa huomattavasti kaistanleveyttä ja nopeutta. Näin sen avulla saa siirrettyä korkealaatuista ääntä.Televisiossa on myös kaksi USB-porttia, LAN- ja yksi A/V-portti, kahden taajuusalueen Wi-Fi sekä Bluetooth kaukosäädintä ja muita Bluetooth-laitteita varten. Televisiot tukevat myös Chromecastia.Uudet Nokia-televisiomallit tulevat nyt saataville StreamView-verkkokaupan ja valikoitujen jälleenmyyjien (ainakin Elisa ja Telia) valikoimiin.Hinnat ovat: 649,90€ (43"), 749,90€ (50"), 849,90€ (55"), 899,90€ (58"), 1 499,90€ (70"). Aiemman 65-tuumaisen mallin suositushinta on 1199,90 euroa.