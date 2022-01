Kokonainen valtio katosi netistä, kun tulivuori purkautui - edelleen pimeänä

Pienellä Tyynen valtameren saarivaltiolla Tongalla koettiin valtava luonnonkatastrofi viime lauantaina, kun vedenalainen tulivuori purkautui ja aiheutti samalla myös tsunamin. Tapahtuman seurauksena maa myös tipahti kaikkien yhteyksien ulottumattomiin.

Tongalta on lähimpään naapurivaltioon noin 800 kilometrin matka, eli maa on todella eristäytynyt muusta maailmasta. Maan nettiyhteydet ovat kuitenkin olleet hyvällä tolalla vuodesta 2017 lähtien, kun maa yhdistettiin Tyynen valtameren halkaisevaan valokuitukapeeliin.Nopean merikaapelin avulla maan kommunikaatioinfrastruktuuri pyrähti kertaheitolla jättiloikan eteenpäin. Sittemmin kaikki Tongan ja muun maailman välinen tietoliikenneovat kulkeneet kyseisen merikaapelin kautta.Mutta lauantaisen tulivuorenpurkauksen jälkimainingeissa kyseinen kaapeli katkesi - ilmeisesti kahdestakin kohdasta Rikkoutumisen jälkeen Tongaan ei käytännössä saatu lainkaan yhteyttä muaalta maailmasta - ja oli itse asiassa pidemmän aikaa epäselvää siitä, millaiset tuhot saarivaltiolle katastrofista aiheutuivat.Tongan valtiolla on ollut olemassa esisopimus satelliittinetin käyttöönotosta, mutta maa ei ole ottanut sopimusta käyttöön - eli koko valtion tietoliikenne muuhun maailmaan käsin on ollut puhtaasti nyt katkenneen merikaapelin varassa.Korjauksia varten on jo lähetetty merikaapeleiden korjaukseen erikoistunut alus, mutta korjausten arvioidaan kestävän vielä useiden viikkojen ajan ennen yhteyksien palautumista käyttöön.Yksi maailman suurimmista verkon CDN-palveluita tarjoavista yrityksistä,, kertoo omassa blogissaan miten Tongalta päin ei ole havaittu käytännössä lainkaan nettiliikennettä nyt vajaaseen viikkoon.Isoimmat maailman maat yhdistyvät maailmanlaajuiseen netin runkoverkkoon yleensä useiden eri yhteyksien kautta. Mutta noin 100 000 asukkaan kokoinen, eristyksissä oleva saarivaltio on niin pieni asiakas, että sen vuoksi ei varayhteyksiä ole mikään kaupallinen toimija halunnut rakentaa.