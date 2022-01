Television parissa vietetty aika lisääntynyt - TV-sisältöä katsottiin viime vuonna reilut 3,5 tuntia vuorokaudessa

Suomalaiset katsoivat kotimaisten tv-toimijoiden kanavia viime vuonna 2 tuntia 43 minuuttia vuorokaudessa. Kaiken kaikkiaan tv:n ja suoratoistopalvelujen parissa vietettiin aikaa reilut 3,5 tuntia vuorokaudessa.Finnpanelin mukaan television parissa vietetty aika on viimeisen viiden vuoden aikana lisääntynyt 10 prosentilla.Jääkiekon loppuratkaisu kiinnosti suomalaisia ylivoimaisesti eniten. 6. kesäkuuta pelattu jääkiekon MM-loppuottelu Suomi - Kanada keräsi keskimäärin 2 278 000 katsojaa MTV3- ja C More Sport 1-kanavilla. Touko-kesäkuun vaihteessa seitsemällä jääkiekon MM-kisojen Suomi-ottelulla oli yli miljoona katsojaa.Urheilu kiinnosti myös muutenkin. Ylen kanavilla kaikkia Suomen kolmea EM-jalkapallo-ottelua seurasi yli miljoona katsojaa - kuten myös MM-hiihtojen huippuhetkiä.Viihdeohjelmista suosituimpia olivat mm. MTV:n Tanssii Tähtien Kanssa ja Putous, Ylen Uuden Musiikin Kilpailu UMK ja Elämäni Biisi sekä Nelosen Vain Elämää ja The Voice of Finland.Lisäksi uutiset kiinnostivat. Ylen ja MTV:n pääuutislähetykset tavoittivat viime vuonna päivittäin yhteensä lähes 2 miljoonaa suomalaista.Televisiokanavista katsotuin oli Yle TV1, joka keräsi 27 prosenttia television katseluun käytetystä ajasta. Perässä tulevat MTV3 (18%) ja Yle TV2 (13%).Lisäksi Finnpanelin tutkimus antaa hieman tietoja maksullisten tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden tilaajamääristä ja katselusta.Tilaajamäärä on tuplaantunut viidessä vuodessa. Suosituin suoratoistopalvelu on Netflix, jonka tilaa 30 prosenttia suomalaisista kotitalouksista.Kotimaiset suoratoistopalvelut (Yle Areena, MTV-palvelu & C More sekä Ruutu ja Ruutu+) tavoittivat viikoittain kolmasosan suomalaisista, joka on 20 % enemmän kuin toissa vuonna.Finnpanelin mukaan yli puolet alle 45-vuotiaiden katselusta kohdistuu suoratoistopalveluiden sisältöihin. 85 prosenttia katselusta tapahtuu televisioruudun kautta. Kuitenkin neljännes alle 25-vuotiaiden katselusta tapahtuu älypuhelimella.