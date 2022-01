Kyberturvallisuuskeskus varoittaa: Facebook Messengerin kautta tehdään aktiivisesti Facebook-tunnusten kalastelua

Esimerkki huijausviestistä. Kuva: Kyberturvallisuuskeskus.

Facebook-tilejä kaapataan edelleen aktiivisesti. Itse sain tämän eilen. Facebookin kädettömyys raivostuttaa: miksei yhtiö itse varoita huijauksesta palvelunsa käyttäjiä? Miksei se estä huijausviestiä, joka on aina vakioteksti ja helppo tunnistaa? #Facebook #huijaus pic.twitter.com/SwzXGSp1or -- Petteri Järvinen 💻 (@petterij) January 19, 2022

Huijauksen idea ja toteutus on varsin yksinkertainen.Saat viestin Facebook-kaverilta Messengerissä, jossa kaveri pyytää antamaan puhelinnumeron. Puhelinnumerollasi kaveri kertoo osallistuvansa kilpailuun.Kaveri myös kertoo, että saat viestillä koodin, joka sinun tulisi antaa hänelle takaisin.Todellisuudessa tämä koodi on Facebookin vahvistuskoodi, jolla huijari saa kirjauduttua Facebook-tilillesi. Tämän jälkeen huijari vaihtaa tilin salasanan ja sähköpostiosoitteen, joten et enää itse pääse kirjautumaan omalle tilillesi.Tässä vaiheessa tilin palautus on vaikeaa ja siihen voi mennä kauankin aikaa.Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että huijauksessa huijarit hyödyntävät usein jo valmiiksi murrettua Facebook-tiliä.Lisäksi Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on joitakin tapauksia, joissa on kerrottu arvonnassa tulleesta voitosta. Tämän jälkeen huijauksessa on kyselty vaihtelevasti joko luottokortti- tai pankkitietoja, jotta maksu voidaan suorittaa. Tosiasiassa tässä yritetään kalastella maksutietoja, joiden avulla tililtä voidaan tehdä veloituspyyntöjä.Omaa numeroa tai muita henkilökohtaisia tietoja ei tule antaa Messengerin kautta tuosta vain, vaikka se tulisikin erittäin tutulta henkilöltä.Aiheesta on käyty keskustelua esimerkiksi Twitterissä.