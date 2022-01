Yle Areenalla ennätysvuosi - käyttö vuositasolla suurempaa kuin koskaan ennen

Vuosi 2021 olille ennätyksellinen. Ylen tiedotteen mukaan Yle Areenan käyttö on ollut vuositasolla suurempaa kuin koskaan ennen. Keskimäärin suomalaiset käyttävät palvelua 70 minuuttia viikossa.

"Näemme Yle Areenan meille suomalaisille yhteisenä aarteena, jota rakennamme kotimaisista uusista ja aiemmin tehdyistä kiinnostavista ja toivotuista sisällöistä sekä laadukkaasta kansainvälisestä tarjonnasta. Areena on pärjännyt hienosti kovassa kansainvälisessä kisassa suoratoistojättien kanssa. Se ei ole aiheetta noussut suomalaisten rakastamaksi mediapalveluksi", sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Yle kertoo, että kiinnostava tarjonta ja osuvat podcastit kirittivät Yle Areenan käytön loppuvuoden viikoilla ennätyslukemiin. Etenkin dokumenttisarjasekä uudet kaudet sarjoistajavetivät katsojia.Alkuvuoden hitti oli-draamasarja, kesällä sellaiseksi nousi musiikkidraama. Ylen mukaan jälkimmäinen saavutti miljoonan käynnistyksen rajan reilussa viikossa ja elokuussa käynnistyksiä oli jo 4,9 miljoonaa kappaletta.Suosiota keräsivät myös komediasarjaja. Lisäksi kesällä seurattiin urheilua: jalkapalloa, olympialaisia ja Jyväskylän MM-rallia.Lisäksi Yleltä kerrotaan, että Yle Areenan käyttö älytelevisiossa on kasvanut viime vuosina huimasti, esimerkiksi vuoden 2020 aikana kasvua tuli koko yleisössä peräti sata prosenttia. Tämän myötä sovelluksia on uudistettu ja suorien lähetysten kuvanlaatua on parannettu.