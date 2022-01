Odotetun Lord of the Rings -sarjan ensimmäinen traileri julki! Katso täältä

Amazon Prime -palveluun saapuva Lord of the Rings -tv-sarja on pitkän odotuksen jälkeen saanut vihdoin ensimmäisen trailerinsa.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, tulee katsottavaksi Amazonin suoratoistopalveluun syyskuun 2. päivä ja on katsottavissa samana päivänä myös Suomessa.



Sarja sijoittuu aikaan ennen ensimmäistä Lord of the Rings -elokuvaa. Amazon hankki oikeudet sarjaan jo vuonna 2017, joten sarjaa on osattu odottaa jo puolen vuosikymmenen ajan.



Alla traileri:







