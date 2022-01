Maailmaa koukuttava sanapeli kääntyi suomeksi - ja samalla siitä tuli vieläkin koukuttavampi

Jos et ole elänyt kiven alla viimeistä kuukautta (ja sosiaalisen ympyrääsi kuuluu edes joku, joka osaa englantia), olet todennäköisesti törmännyt netissä mystisiin vihreitä ja keltaisia laatikkoja sisältäviin kuviin. Ja tietysti peliin niiden taustalla eli Wordleen.

Wordle 210 3/6



🟩⬛🟨🟨⬛

🟩🟨🟨⬛⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 -- Petteri Pyyny (@pyyny) January 14, 2022

Pelin idea on äärimmäisen yksinkertainen: arvaa viisikirjaiminen englanninkielinen sana, perusmuodossaan. Voit koettaa arvata sanaa kuudesti. Jokaisen yrityksen jälkeen kerrotaan, moniko arvaamistasi kirjaimista löytyy sanastaja moniko osui juuri oikeaan kohtaan sanastaPelistä tekee harvinaisen myös muutama erikoinen piirre nykymaailmassa: pelissä ei ole lainkaan mainoksia ja se on täysin ilmainen. Lisäksi peliä ei ole saatavilla lainkaan sovelluksena, vaan Wordle löytyy ainoastaan verkkosivuna.Ja mikä mielenkiintoisinta, Wordle ei edes yritä kaapata kaikkea vapaa-aikaasi: pelissä on tasan yksi sana, jota voi arvata vuorokauden ajan. Uusi sana on siis sama kaikille, kun kello naksahtaa yli keskiyön. Peliin pääsee tämän linkin kautta Pelistä julkaistiin viime viikolla myös epävirallinen suomenkielinen versio,, joka noudattaa täsmälleen samaa toimintalogiikkaa. Mutta siinä on yksi ihastuttava ja raivostuttava ero alkuperäiseen verrattuna: Sanulia voi pelata niin kauan kuin sielu sietää, eli sanoja ei ole arvattavaksi vain yhtä per päivä, vaan uusia sanoja tupsahtaa ina vain lisää ja lisää arvattavaksi.Sanuliin voi tutustua - omalla riskillä - osoitteessa Sanuli.fi Sanulistakin toki löytyy myös "päivän sana", mutta se ei ole pelin ensisijainen pelimuoto. Sanuli käyttää Kotimaisten kielten keskuksen vapaata sanakirjaa pohjanaan ja projektin lähdekoodi on julkaistu Githubissa . Uutena pelimuotona on tarjolla myös "sanuliketju", jossa viimeksi pelattu sana aloittaa arvausketjun.Ainoa merkittävä puute Sanulissa on esikuvaansa verrattuna se, että upeita graafisia sosiaalisen median jakoja se ei vielä tue. Sanulin kehittäjä on kertonut projektistaan Reddit-ketjussa - jossa myös pelin koukuttavuutta on kirottu laajalti.