Käyttäjien kyykytys osui omaan nilkkaan: Canonin tulostimet herjaavat alkuperäisistäkin musteista

Mikä on kalliimpaa kuin ihmisveri? Aivan oikein, tulostinten muste. Tulostin itsessään on vain sivutuote, jolla käyttäjät saadaan koukuttumaan järkyttäviin musteiden hintoihin. Ja lypsävää lehmää on vartioitu viime vuosikymmenet hyvinkin tarkkaan. Nyt käyttäjien kyykytys on napsahtanut omaan nilkkaan.

Tulostinvalmistaja- kuten lähes kaikki muutkin valmistajat - lisää mustepatruunoihinsa erillisen sirun, jonka ainoa tehtävä on toimia kopiointisuojauksena. Eli siru kertoo sen, että käytetty mustepatruuna on Canonin omaa tuotantoa. Jos tulostimeen yrittää asentaa mustepatruunan, josta sirua ei löydy, tulostin joko kieltäytyy kokonaan yhteistyöstä - tai piinaa käyttäjäänsä jatkuvalla motkotuksella "epäluotettavasta" musteesta ja sen vaaroista.Mutta nyt Canonille on käynyt ns. kätevät. Maailmanlaajuisen sirupulan takia yhtiöllä on ollut vaikeuksia saada tarpeeksi siruja omiin mustekasetteihinsa. Joten yhtiö on joutunut valmistamaan osan musteistaan ilman kopiointisuojausta. Ja sen seurauksena, jotta tulostin ei herjaisi niistä.Käytännössä Canonin Saksan yksikkö on listannut nipun yhtiön tulostimia sivuilleen ja kertoo kunkin mallin osalta sen, miten "piraattimusteesta" herjaavista varoituksista pääsee eroon.Samaa kikkaa voi luonnollisesti käyttää, jos haluaa ostaa huomattavasti edullisempia, kolmannen osapuolen musteita tulostimeensa.