Taas saa PS5-konsolia - Powerilla erän myynti alkaa klo 15

Sonyn uuden sukupolven PlayStation 5 -konsolia myydään taas Suomessa tänään keskiviikkona.

Konsolia myyPower aloittaa myynnin netissä klo 15.00. Kyseessä on tällä kertaa 200 kappaleen erä, joten laitteet todennäköisesti myydään erittäin nopeasti.Hintaa laitteella on 529 euroa. Kyseessä on levyasemalla varustettu versio.Ostamista pääsee kokeilemaan tällä sivulla