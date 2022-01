OP joutui sunnuntaina kyberhyökkäyksen kohteeksi

Op.fi-verkkopalvelu toimii jälleen normaalisti. Palveluun kirjautumisessa oli aiemmin kyberhyökkäyksestä johtunut häiriö. Asiakkaidemme tiedot ja rahat eivät ole vaarantuneet, ja kaikki OP:n palvelut toimivat nyt normaalisti. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa. — OP (@OP_Ryhma) January 9, 2022

OP:n mukaan hyökkäys saatiin estettyä. Asiakkaiden tiedot ja rahat eivät vaarantuneet. OP kommentoi noin 13.30, että verkkopalvelu toimii jälleen normaalisti.Hyökkäyksen aluksi sivustolla näkyi erikoinen viesti "I can break rules, too, goodbye", mutta kyseessä on HS:n mukaan järjestelmän antama häiriöviesti.Keskusrikospoliisi tutkii hyökkäystä ja sen tarkempia yksityiskohtia.