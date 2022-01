Samsungin The Freestyle -projektori on helposti kuljetettavissa ja heijastaa kuvaa mihin tahansa

"The Freestyle on monipuolinen ja joustava tuote, joka sopii hyvin pohjoismaiseen aktiiviseen elämäntapaamme. Se kulkee helposti mukana ja se sopii kaikenikäisille ja kaikkiin tarpeisiin tarjoten uuden tavan nauttia tv-viihteestä", sanoo Niilo Kokko, Samsung Suomen TV- ja audiotuotteiden koulutusvastaava.

Samsung kertoo, että tämä 830 grammaa painava laite on suunnattu sellaisille käyttäjille, jotka haluavat esittää video- ja äänisisältöä missä tahansa.The Freestylessä on monipuolinen teline, joka mahdollistaa jopa 180 asteen kierron. Tämä mahdollistaa kuvan esittämisen pöytään, lattiaan, seinään tai kattoon. Kuva voidaan esittää jopa 100 tuuman koossa. Laatu on Full HD -tasoa.Laite sisältää täysin automaattiset keystone-korjaus- ja kuvan suoristus -ominaisuudet. Samsungin mukaan The Freestyle tarjoaa täydellisen, suorakulmaisen kuvan joka kerta.Omaa akkua laitteessa ei ole. The Freestyle on yhteensopiva ulkoisten akkujen kanssa, jotka tukevat USB-PD-tekniikkaa ja 50W/20V tai sitä suurempaa lähtötehoa. Liitännät hoituvat USB-C:n ja HDMI:n avulla.Kun The Freestylea ei käytetä projektorina sisällön suoratoistoon, se tarjoaa tunnelmavalaistusefektin Ambient-tilan läpikuultavan linssinsuojuksen ansiosta. The Freestyle on myös älykäs kaiutin, joka analysoi toistettavaa musiikkia ja yhdistää siihen visuaaliset tehosteet.Käyttöliittymän osalta laite sisältää samoja ominaisuuksia kuin Samsungin televisiot. Näihin kuuluu sisäänrakennetut suoratoistopalvelut sekä näytönpeilaus- ja casting-ominaisuudet, jotka ovat yhteensopivia sekä Android- että iOS-mobiililaitteiden kanssa.Suomessa laite on tulossa myyntiin pian, ja se löytyy jo muutamien jälleenmyyjien sivuilta. Ennakkotilaus alkaa Gigantin ja Powerin mukaan 24.1.2021 ja varsinainen myynti 14.2. Gigantilla hinnaksi on laitettu 990 euroa ja Powerilla 999 euroa.Lisätietoa laitteesta saa Samsungin nettisivuilta