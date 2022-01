Sony haluaa optimoida television katselun seuraamalla käyttäjää kameralla

Bravia Cam osaa laskea automaattisesti television kirkkautta, jos sen äärellä ei ole ketään.

Ensinnäkin kameraa voidaan hyödyntään videokeskusteluissa yhdessä television kanssa.Kameralle löytyy kuitenkin useita muita erikoisempia käyttökohteita.BRAVIA CAM kykenee tunnistamaan, missä kohtaa huonetta ja kuinka kaukana televisiosta käyttäjä on, ja säätää sitten ääni- ja kuva-asetukset juuri sopiviksi.Sonyn mukaan äänet, kuten vuoropuhelut, ovat selkeämpiä ja vaikuttavampia. Etäisyyttä käytetään myös kirkkauden säätämiseen, joten senkin pitäisi pysyä aina oikealla tasolla.Kamera myös tunnistaa, jos lapsi on liian lähellä televisiota ja antaa tästä huomautuksen. Mikäli television läheisyydessä ei ole käyttäjiä, televisio laskee kirkkautta automaattisesti energian säästämiseksi.Televisioiden kaveriksi julkaistiin uusi alumiininen Premium Remote -kaukosäädin, mutta sitä ei välttämättä tarvitse, sillä kameran avulla voi tehdä yksinkertaisia eleitä. Eleohjauksella voi esimerkiksi vaihtaa kanavaa, säätää äänenvoimakkuutta ja sammuttaa television.Laitteessa on kytkin, jolla saa suljettua kameran sekä mikrofonit. Sonyn mukaan mikrofoneja käytetään vain videokeskusteluissa. Äänihaku onnistuu vain kaukosäätimen mikrofonin kautta.Kamera toimitetaan joidenkin televisioiden mukana ja osaan sen voi hankkia erikseen.