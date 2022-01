Sony paljasti PS5:n uuden sukupolven VR-laitteen tekniikkaa

PlayStation VR2 pitää sisällään 4K-resoluution tarjoavat OLED-näytöt, joiden näkökenttä on 110 astetta. kaksi 2000x2040 resoluution näyttöä molemmissa silmissä pystyvät myös HDR-toistoon. Lasit tukevat 60 hertsin lisäksi 90 ja 120 hertsin nopeampia näyttötaajuuksia.Lasit tukevat myös nk. foveated rendering -ominaisuutta, jolla simuloidaan silmien näkökentän sumeampia laitoja. Laseissa on itsessään myös liikkeentunnistus sisäänrakennettujen kameroiden avulla, joten ulkoista kameraa ei tarvita tunnistamaan pelaajan paikkaa.Yksi mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on laseissa oleva haptinen vaste, joka mahdollistaa peleissä esimerkiksi kohonneen sykkeen tuntemisen tai pään ohitse viuhuvan esineen.Tämän lisäksi PS VR2 Sense -ohjaimet tukevat mukautuvia liipaisimia ja haptista vastetta. Ohjaimet esiteltiin jo liki vuosi sitten Sony ei valitettavasti vielä esitellyt itse laitetta, tai kertonut sen saatavuudesta tai hinnasta. Yhtiö kuitenkin julkisti ensimmäisen teaser-videon tulevasta VR2-pelistä nimeltään Horizon: Call of the Mountain.Peliä työstävät Guerrilla Games ja Firesprite.