Sony julkaisi ensimmäisen television QD-OLED-paneelilla

OLED-tekniikkaan perustuvat televisiot ovat jo tuttuja, mutta Sony on nyt esitellyt CES -messujen yhteydessä ensimmäisen television, joka käyttää uutta QD-OLED-paneelia.

A95K

BRAVIA CAM

Sonyn uusia malleja ovat MASTER Series A95K-, MASTER Series A90K– ja A80K 4K OLED.Näistä mielenkiintoisin on 65 tuuman tai 55 tuuman A95K, jossa siis käytetään QD-OLED-paneelia (Quantum Dot OLED).QD-OLED yhdistää QLED- ja OLED-tekniikan ominaisuuksia. QLED-televisioissa käytetään taustavalaistusta, jolloin kuva on kirkasta, mutta musta ei ole täysin mustaa. OLED puolestaan valaisee itse pikselinsä, jolloin erillistä taustavaloa ei tarvita. OLEDin kuva ei tosin ole niin kirkasta.Sony kertookin QD-OLED-paneelin lisäävän värien kirkkautta jopa 200 prosentilla perinteisiin televisioihin verrattuna. Viime vuoden Bravia XR -mallien tapaan uusissa televisiossa on käytössä Cognitive Processor XR -prosessori, jota hyödynnetään yhdessä XR Triluminos Max -väritekniikkan kanssa tuottamaan Sonyn televisioiden laajin väripaletti.A90K -televisio tulee saataville 48-tuumaisena ja 42-tuumaisena. A80K:n kokovaihtoehdot ovat puolestaan 77", 65" ja 55".Uusissa televisioissa käytetään HDMI 2.1 -liitäntää, jonka myötä pelaaminen onnistuu 4K 120 Hz -tarkkuudella. Näin ne sopivat täydellisesti käytettäväksi yhdessä PlayStation 5 -konsolin kanssa.Lisäksi televisiot saavat kaksi uutta PS5:lle optimoitua ominaisuutta: Auto HDR Tone Mapping ja Auto Genre Picture Mode. Näistä ensimmäinen optimoi HDR-asetukset heti PS5:n käyttöönoton aikana ja jälkimmäinen puolestaan vaihtaa automaattisesti pelitilaan, joka minimoi syöttöviiveen ja tekee toiminnasta responsiivisempaa.Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ohjelmistopäivityksen myötä kaikilla BRAVIA XR -malleilla sekä X85K, X85J, X80K, X80J ja XH90 -malleilla.Uudet mallit tukevat BRAVIA CORE -suoratoistopalvelua ja Netflix Adaptive Calibrated Mode -näyttötilaa, joka säätää automaattisesti kuvanlaatua, jotta se vastaa paremmin tekijän alkuperäistä näkemystä.Lisäksi televisioihin saa asennettua BRAVIA CAM -kameran, joka tunnistaa missä kohtaa huonetta ja kuinka kaukana televisiota käyttäjä istuu, ja säätää siten ääni- ja kuva-asetukset niin, että ne ovat juuri oikeat. Käytettävissä on myös uudenlainen ohjain alumiininen kaukosäädin yksinkertaistetuilla painikkeilla ja taustavalolla.Uusien BRAVIA XR-mallien hinta- ja saatavuustiedot julkistetaan myöhemmin.