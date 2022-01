Roboimureiden uusi kunkku? Roborockin uutuus koettaa yhdistää aivan kaiken samaan pakettiin

Uutuus sisältää tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvan esteiden väistämisen, jonka avulla robotti osaa väistellä lattialle unohtuneita johtoja, sukkia ja vaikkapa koirankakkaa. Kyseinen koneoppimiseen pohjautuva ominaisuus on yleistynyt viime aikoina huipputason roboimureissa muutoinkin, esimerkkinä vaikkapa hiljattain atvostelemamme Samsungin robotti-imuri Lisäksi S7 MaxV sisältää luonnollisesti myös itsestääntyhjentävän pölysäiliön, eli robotti osaa tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä lataustelakassa olevaan isompaan pölypussiin itsestään. Ominaisuuden ansiosta robon pöylsäiliötä ei tarvitse tyhjentää itse lainkaan ja pussikin pitää vaihtaa vain nin 7 viikon välein.Erikoisin ominaisuus koskee kuitenkin Roborockista löytyvää moppausta. Olemme useissa arvosteluissamme teilanneet robottimopit hieman leluiksi - osittain mm. siksi, että niiden vesisäiliöt ovat aivan liian pienet järkevään käyttöön.Roborock ratkaisee tämän ongelman samalla tavalla kuin pölysäiliönkin tyhjentämisen: lataustelakassa on iso vesisäiliö, josta robotti osaa käydä hakemassa moppiinsa lisää vettä tarvittaessa. Lisäksi telakassa on robotissa olevan moppiliinan puhdistukseen tarkoitettu mekanismi - eli moppi puhdistetaan ja vesisäiliö täytetään robon piipahtaessa latausasemallaan.Moppauspuolelta löytyy myös jo aiemmasta Roborock S7 -mallista tuttu nouseva moppi, joka tunnistaa matot ja kartalle käsin määritellyt alueet, joissa ei tule mopata - moppi nousee ylemmäs ja ei näin kastele mattoja tai herkkiä lattiapintoja turhaan.Uutuus on tulossa myyntiin Yhdysvalloissa vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Hintaa on Yhdysvalloissakin silmiäkirvelevän paljon: 1399 dollaria. Käytännössä Euroopan hinnat asettunevat johonkin 1500 euron tasolle, mikäli vanhat merkit paikkaansa pitävät.