Ei näin: Microsoft möhläsi ja kehitti Y22k-bugin, firmojen sähköpostit pysähtyivät kuin seinään

The FIP-FS "Microsoft" Scan Engine failed to load. PID: 39268, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can't convert "2201010003" to long. / Event ID 5300

No, täsmälleen niinsähköpostipalvelimessakäytetty sähköpostien skannaukseen tarkoitettu prosessi,, on tehnyt.Käytännössä siis FIP-FS on tallettanut päivämäärät muodossakuukausituntieli vaikkapa 2201031445, tarkoittaen tässä tapauksessa tammikuun 3. päivää vuonna 2022, kello 14:45.Kun päivämäärä on talletettu kokonaislukuna, siitä on seurannut myös se, että kokonaislukujen koolla on tietojärjestelmissä usein jokin suurin mahdollinen arvo. Tässä tapauksessa kokonaisluvun suurin arvo on ollut määritettynä todennäköisestiarvoksi.Kun vuosi on vaihtunut vuoteen 2022, on myös kyseinen laskuri luiskahtanut tuon suurimman mahdollisen arvon yli, joten Exchange-palvelimen FIP-FS -prosessi ei ole yksinkertaisesti enää suostunut toimimaan.Virheilmoitukset ovat olleet muotoa:Microsoft on luonnollisesti havahtunut ongelmaan itsekin ja julkaisi heti uudenvuoden päivänä korjauksen ongelmaan Joten jos tuntuu siltä, että firmasi sisäisiä sähköposteja on tullut uudenvuoden jälkeen epäilyttävän vähän postilaatikkoosi, kannattaa kysäistä yrityksen tietohallintolta olisiko tässä syy..