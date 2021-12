Legendaarinen tasohyppelypeli luotiin uudestaan - JavaScriptillä, selaimeen

Tasohyppelymaailma kiskaistiin Nintendon viitoittamalta tieltä täysin uusille poluille vuonna 1989, kun legendaksi muodostunut Prince of Persia näki päivänvalon.

Alun perin:lle julkaistu peli on sittemmin käännetty käytännössä kaikille merkittäville pelialustoille. Peli kääntyi nopeasti myös tuon ajan suosituimmille 16-bittisille pelikoneille, kutensekä:lle.Pelissä siirrytään keskiaikaiseen Persiaan, jossa pelaaja ohjaa päähenkilöä läpi vaarojen, tavoitteenaan pelastaan pahan suurvisiiri Jaffarin vangitsema prinsessa.Prince of Persiaa pidetään yleisesti ensimmäisenä elokuvamaisuutta tasohyppelypeleihin tuoneena pelinä - ja peli ammentaakin vahvasti visuaalisuutta nimenomaan seikkailuelokuvista.Nyt, noin 32 vuotta alkuperäisen pelin julkaisun jälkeen, on Prince of Persia on löytänyt tiensä myös nykyaikaisille tietokoneille. Tavallaan.Espanjalainen ultrabolido -nimimerkin takaa koodaajaa on kääntänyt koko pelin toimimaan puhtaalla HTML5:lla ja JavaScriptillä, suoraan selaimessa!Peli käyttää vuonna 1990 julkaistun Prince of Persian MS-DOS -version grafiikkoja ja musiikkeja, joten peli on hyvinkin uskollinen alkuperäiselle vuoden 1989 versiolle.Alla muistin virkistykseksi pelikuvaa hieman paremmalla grafiikalla varustetusta Amigan versiosta vuodelta 1990:Selainversiota pääsee pelaamaan osoitteessa PrinceJS.com . Kännykällä pelin pelaaminen (ilman erillistä ohjainta) on käytännössä mahdotonta, mutta tietokoneella, nuolinäppäinten avulla peli pyörii oikein mukavasti.Luonnollisesti pelin lähdekoodi löytyy GitHubista