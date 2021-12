Järkytyitkö? Netflix päätti dubata joulun uutuuden suomeksi - kyseessä lienee kokeilu

Suomalaiset ovat tottuneet tekstitettyihin ohjelmiin vuosikymmenten saatossa. Käytännössä ainoastaan lapsille suunnatut ohjelmat dubataan eli jälkiäänitetään suomeksi, mutta kaikkien muiden ohjelmien osalta luotetaan suomalaisten lukutaitoon ja turvaudutaan tekstityksiin.

Se oli @amimtns Instassa joka tän ekana huomasi, mutta siis Don't Look Up on dubattu suomeksi Netflixiin. pic.twitter.com/pLTDppQgie -- mörön perse (@lauriojain) December 25, 2021

Tekstitysten käytön historia juontaa juurensa suomalaisten pieneen kielialueeseen ja TV-yhtiöiden budjetteihin. Aikoinaan Ylellä tehtiin päätös ohjelmien tekstittämisestä dubbauksen sijaan ja suurin vaikuttaja oli juurikin kustannustehokkuus: kunnollinen dubbaus on merkittävästi tekstittämistä kalliimpaa.Sittemmin tekstityksistä on ollut myös hyötyä: yhtenä syynä suomalaisten kielitaidolle pidetään juurikin tekstityksiä - tekstitysten ansiosta ihmiset ikäänkuin "altistuvat" kuulemaan myös vieraita kieliä. Dubbauksen osalta tähän ei päästä.Mutta nyt suoratoistojättion yllättänyt ja päättänyt tekstittää selkeästi aikuisempaan makuun suunnatunin, joka ilmestyi palveluun joulukuun alussa.Asia huomattiin Twitter-kansan keskuudessa vasta joulun maissa:Ylen kehityspäällikkö pohti syitä dubbaukselle Twitterissä. Netflixin omien tutkimusten mukaan dubatut ohjelmat koukuttavat katsojatparemmin kuin tekstitetyt ohjelmat. Joten yhtiö todennäköisesti päätti kokeilla dubbausta myös pienellä kielialueella nimeltä Suomi. Testiin päätyi joulun iso julkistus, yhtiön omaa tuotantoa oleva komedia Don't Look Up.Testin pohjalta yhtiö osannee vetää tulevaa varten suuntaviivoja siitä, kaivataanko Suomessakin dubattua sisältöä vai ei.Luonnollisesti dubbauksen saa myös pois päältä, Netflixin kielivalikkoja ruuvaamalla. Tällöin puhutuksi kieleksi voi valita tavalliseen tapaan englannin ja napauttaa suomenkielisen tekstityksen takaisin käyttöön.Alla Don't Look Upin virallinen traileri