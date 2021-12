Airbnb joutuu GDPR-syyniin: Tiputti majoittajan arviota algoritmien avulla

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus GDPR on osoittautumassa työkaluksi, jolla varsin monenkirjavat yritysten mielivaltaiset toiminnat saadaan kuriin. Tällä kertaa tähtäimeen joutui majoitusjätti Airbnb.

Tarkalleen ottaen kyseessä on GDPR:n artikla 22(3), joka velvoittaa yrityksiä takaamaan mahdollisuuden automaattisten päätösten riitauttamiseen.Jutussa, josta GDPR-valitus Airbnb:tä vastaan on nostettu, on kyse Airbnb:n algoritmeistä. Automaattinen algoritmi oli laskenut Airbnb:n kautta vapaa-ajan asuntoaan vuokraavan majoittajan Airbnb:n sivuilla näkyvää arvosanaa.Airbnb:ssä jokainen vierailija voi antaa majapaikalleen arvosanan: yhdestä viiteen tähteä. Arvosanat merkitsevät majoituskohteen liikevaihdolle ja kiinnostavuudelle erittäin paljon, sillä kuluttajat valitsevat usein kahden kilpailevan majapaikan välillä puhtaasti arvostelujen keskiarvon perusteella.Airbnb:llä on yleisten arvosanojen lisäksi käytössä myös erityinen-titteli, jonka saadakseen majoittajan saamien arvostelujen keskiarvon pitää olla yli 4,8 tähteä. Lisäksi Supermajoittajalla on muitakin vaatimuksia, kuten tietty määrä arvioita vuoden aikana sekä mahdollisimman vähän peruutuksia kuluneen 12 kuukauden aikana. Supermajoittajat näkyvät Airbnb:n palvelussa muita majoittajia paremmin.Airbnb:n kautta annetaan luonnollisesti tuhansia ja taas tuhansia arvioita joka päivä. Yhtiö on "ulkoistanut" arvioiden oikeellisuuden arvioinnin täysin automaattiselle algoritmille - puhtaasti työmäärää säästääkseen.Valitukseen johtaneessa tapauksessa algoritmi oli päättänyt poistaa yhden viiden tähden arvostelun. Puuttuvan viiden tähden arvostelun takia majoittaja menetti Supermajoittajan statuksensa ja tipahti pois Supermajoittajille tarjotusta paremmasta näkyvyydestä.Majoittaja otti yhteyttä Airbnb:hen ja pyysi tietoa siitä, miksi kyseinen arvostelu oli poistettu hänen majapaikaltaan. Puolentoista vuoden jälkeenkään Airbnb ei ollut vastannut majoittajan kyselyyn tapahtuneesta, joten majoittaja päätti tehdä päätöksestä GDPR-valituksen.GDPR:n sääntöjen mukaan automaattisten, algoritmien tekemien päätösten perustelut pitää pystyä toimittamaan niitä pyytäneille kuluttajille 30 vuorokauden sisään pyynnöstä.Juttua vie eteenpäin majoittajan puolesta Nyob -organisaatio, joka on ollut useiden muidenkin GDPR:ää ja EU:n tietosuojan toteuttamista vaativien juttujen takana.