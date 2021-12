Vivaldi-verkkoselainta pääsee nyt käyttämään Polestar 2 -auton näytöllä

"On hienoa, että voimme vastata yhteisömme toiveisiin. Vivaldi-verkkoselain on joululahja asiakkaillemme. Nyt Polestar 2:ssa avautuu uusi verkkosisällön ulottuvuus – ja käytössä on jopa joitakin suosittuja suoratoistoalustoja", Polestarin pääjohtaja Thomas Ingenlath kertoo.

"Olemme todella ylpeitä voidessamme tuoda selaimemme ensimmäistä kertaa autoihin ja erityisesti Polestarin kaltaisen merkin tuotteisiin. Teknologiset ja kestävän kehityksen tavoitteemme ovat yhteneväiset. Arvostamme läpinäkyvyyttä, yksityisyyttä ja vastuullista innovointia. Yksi palvelimistamme sijaitsee Islannissa, joka on yksi Polestarin uusista markkinoista. Polestarin tapaan olemme ottaneet haastajan roolin ja sovellamme suunnittelussa skandinaavista lähestymistapaa, joka perustuu luottamukseen ja käyttäjien kuuntelemiseen", toteaa Vivaldin pääjohtaja Jon Stephenson von Tetzchner.

Kyseessä on ensimmäinen Android Automotive OS -käyttöjärjestelmälle saatava selain ja se on käytettävissä vain Polestar 2 -mallille. Polestarin mukaan verkkoselain on ollut yksi Polestarin omistajien suurimmista toiveista.Vivaldi-selaimen käyttö onnistuu auton järjestelmän 11-tuumaisella keskinäytöllä.Selain toimii pitkälti samalla tavalla kuin mobiililaitteilla tai tietokoneella. Selaimella voi käyttää välilehtiä ja se sisältää esimerkiksi mainosten eston. Joitakin rajoituksia kuitenkin on, sillä esimerkiksi tiedostojen lataaminen ei ole mahdollista.Selaaminen onnistuu vain auton ollessa paikoillaan eli selainta voi käyttää vaikkapa auton latautuessa. Suoratoisto jatkuu pelkän äänen kanssa, jos autolla lähdetään liikkeelle.Hiljattain Polestar 2 -autoilijat saivat käyttöönsä Yle Areenan