Huuhaa ampui itseään jalkaan: "5G-suojat" ovat radioaktiivisia

Maailma on pullollaan mitä mielikuvituksellisimpia salaliittoja. Jostain syystä viimeisen parin vuoden aikana etenkin 5G-teknologia on ollut monen, varsin villinkin, salaliittoteorian osana.

Yleisesti ottaen 5G:n väitetään aiheuttavan syöpää, vaarantaen sikiöitä, aiheuttavan koronaa ja kaappaavan ajatukset hallitusten kuunneltavaksi. Perussettiä.Joten luonnollisesti netin epämääräisempiin nurkkiin on pesiytynyt myös tästä huuhaasta rahaa takovia tahoja.Hollannin säteilyturvallisuudesta vastaava viranomainentilasi netistä nipun erilaisiamainostettuja tuotteita. Ostoslistalta löytyi mm. riipuksia ja "negatiivista ionisäteilyä välittäviä" koruja ja jopa unimaskeja, joiden väitetään ehkäisevän 5G:n kuvitellut haitat.ANVS:n tutkimuksissa paljastui , että kyseiset tuotteet olivat käyttäjälleen vaarallisia.Tarkalleen ottaen "5G-suojat" välittivät ionisäteilyä, joka mm. vaurioittaa ihmisen soluja . Sen sijaan 5G:n radiosäteily on todettu useissa tutkimuksissa vaarattomaksi ihmisille.Tokihan on itsestään selvää, että netin salaliittoteoriaämpärin pahnanpohjimmaiset kääntävät nämäkin löydökset osoitukseksi siitä, miten hallitukset haluavat "suojat" pois markkinoilta. Toki, kannattaa samaan aikaan myös pohtia:. Koska vastaus on useinAiheesta uutisoivat aiemmin mm. The Guardian sekä Mikrobitti