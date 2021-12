"Elvytä tietokoneesi uuden veroiseksi" - paljon mainostava Xtra-PC on tavallaan törkeä huijaus

Jo vuosien ajan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa on pyörinyt mainoksia lähes taianomaisesta, muutamia kymppejä maksavasta USB-tikusta, joka väittää nopeuttavansa vanhaakin tietokonetta uuden veroiseksi, ellei jopa nopeammaksi.

Yhtiön verkkosivu on täynnä ylistäviä kehuja siitä, miten Xtra-PC on pelastanut Maijan ja Maurin elämän, kiskaisemalla vanhan ja hitaan tietokoneen takaisin käyttökuntoon.Mutta onko väitteille oikeasti mitään totuuspohjaa? Ja miten Xtra-PC toimii? Onko kyseessä huijaus?Se, mikä Linux-pohjainenkyseessä on, on hieman epäselvää, mutta aiheesta on keskusteltu ainakin Redditissä ja vahvin veikkaus on, että kyseessä on Lubuntu Ei. Ja tavallaan kyllä.Jos tietokone on täysin solmulle vuosien saatossa vedetty Windows, luonnollisesti puhtaan, uuden käyttöjärjestelmän käyttö nopeuttaa tietokoneen toimintaa. MuttaLisäksi Lubuntu on useimmissa tapauksissa myös merkittävästi Windowsia kevyempi, joten siltä osin tietokoneen käyttö voi nopeutua, jopa huomattavasti.- ainoastaan käytetty ohjelmisto on kevyempi.Ja nykyisin suurin osa tietokoneen käytöstä on verkkoselaimen käyttöä: siinä ei keveinkään käyttöjärjestelmä oikeastaan auta mitään: jos tietokoneessa on vaikkapa vain gigatavu muistia, modernien verkkosivujen käyttö on raskasta, olipa sitten käytössä Windowsin Chrome tai Linuxin Chromium.Tavallaan on. Ja tavallaan ei.Mainoslupaus on, että tietokone nopeutuu "uudenveroiseksi" ja näinhän tavallaan on: käyttämällä vasta asennettua käyttöjärjestelmää, kone on ihan yhtä nopea kuinostettaessa.Mutta lause samalla voi antaa vihjeen siitä, että vanhasta tietokoneesta tulee taikatempulla yhtä nopea kuin kaupasta tänä päivänä ostettu uusi tietokone olisi. Näin ei ole. Ainoastaan vaihtamalla tietokone tehokkaampaan tietokoneeseenvoidaan tietokonetta itsessään nopeuttaa.Lisäksi ostamalla Xtra-PC:n ostat käytännössä itsellesi ilmaisen Linuxin kopion sekä muistitikun. Tyhjiä muistitikkuja saat lähikaupastakin kympillä ja voit asentaa tikulle Lubuntun tai minkä tahansa muun Linuxin ihan itse - ja säästät monta kymppiä Xtra-PC:n hintaan verrattuna. Ja saat täsmälleen saman "tuotteen".