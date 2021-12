TikTok julkaisi oman suoratoistotyökalun

Kiinalainen somejätti TikTok on julkaissut sovelluksen striimaajille. Suoratoistoa palvelussa haluavat ovat aiemmin joutuneet käyttämään kolmannen osapuolen sovelluksia.

TikTok has launched its own streaming software for their platform. pic.twitter.com/BMWZAkjLIu -- Miguel Lozada (@MLozada) December 15, 2021

TikTokia ei alunperin luotu pelistriimeihin, joten tällaista sisältöä tarjoavat ovat joutuneet tekemään melkoisia purkkavirityksiä saadakseen faneilleen pelisisältöä. Alkuun striimaajat ovat joutuneet kuvaamaan puhelimella pelinäyttöä, mutta nyt TikTok on vihdoin antautunut täysin striimaajien edessä ja julkaissut oman suoratoistosovelluksen.Työpöytäsovelluksen nimi on Live Studio ja se oheisten kuvakaappausten perusteella tarjoaa melkoisen hyvät kontrollit striimaamiseen. Siinä pystyy säätämään mm. useita scenejä ja kameroita, vaihtamaan resoluutiota ja suoratoiston laatua sekä tekemään tallenteita.Alustalle voi myös tuoda muiden sovelluksen asetukset suoraan, mikäli on striimannut toisella sovelluksella. Oletettavasti tämä toimii, jos on lähettänyt esimerkiksi OBS:llä Twitchiin sisältöä.Tässä vaiheessa sovellus on vasta testivaiheessa, joka on rajatusti käytössä. Ohjelman voi ladata täältä , joskin se vaikuttaa ohjaamaan etusivulle, oletettavasti paikoissa joissa Live Studio ei ole vielä saatavilla.