Netflix julkaisi yllätysteaserin tulevasta The Witcher -spinoffista

Kyseessä on The Witcher: Blood Origin, joka on The Witcheriä kronologisesti edeltävä sarja ja perustuu samoihin Anderzej Sapkowskin novelleihin. Sarjan on määrä saapua ensi vuonna, joskaan tässä vaiheessa sen tarkempaa julkaisuaikataulua ei kerrota.The Witcher: Blood Origin kertoo ajasta 1200 vuotta ennen The Witcher -sarjan sankaria Geralt of Riviaa. Tässä ajassa haltioiden maailmassa hirviöt, haltiat ja ihmiset luovat ensimmäisen Witcherin.Valitettavasti Netflix ei ole ainakaan vielä julkaissut teaseriä YouTubessa, mutta se on nähtävissä The Witcher -sarjan toisen kauden viimeisen jakson jälkeen. Luonnollisesti tämä vaatii Netflix-tunnukset.Sarjan oma sivu löytyy jo Netflixistä , josta voi tilata muistutuksen, kun sarja tulee saataville.