OnePlus Buds Z2 -langattomat kuulokkeet tulevat saataville 99 euron hinnalla

OnePlus tuo uudet Buds Z2 -langattomat kuulokkeet myyntiin Suomessa 20. joulukuuta 99 euron hinnalla.

Värivaihtoehtoja ovat obsidiaaninmusta ja helmenvalkoinen. Näistä tosin ensimmäisenä mainittu tulee saatavilla vasta vuoden 2022 alkupuolella.Buds Z2 näyttävät pitkälti samanlaisilta kuin monet muutkin nappikuulokkeet. Niissä on varsi ja tulppa, joka varmistaa paremman istuvuuden korvassa. Rakenteeltaan kuulokkeet omaavat IP55-luokituksen ja kotelo on puolestaan saanut IPX4-luokituksen.Alle satasen hinnalla kuulokkeet sisältävät aktiivisen melunvaimennuksen, joka poistaa ääntä desibelin edestä. Kuulokkeissa on myös läpikuuluvuus-tila. Itse äänestä vastaa 11 mm:n elementit, joita käytetään myös OnePlus Buds Pro -kuulokkeissa . Puheluita varten on laitettu kolme mikrofonia.Melunvaimennuksen kanssa kuunteluaikaa on luvassa 5 tuntia ja ilman sitä 7 tuntia. Kotelon kanssa aikaa riittää 27 - 38 tunniksi. Kotelo ladataan USB-C-liitännän kautta.Yhdistäminen puhelimeen tapahtuu Bluetooth 5.2:n avulla ja kantamaksi lupaillaan 10 metriä. Kuulokkeet tukevat Androidilla Google Fast Pair -tekniikkaa.