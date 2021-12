Epic Games Storessa alkoi jouluale - ilmaista pelattavaa 15 päivän ajan

Pelialennukset jatkuvat aina 6. tammikuuta saakka. Epic Games kertoo, että tämä on alustan suurin ale koskaan, sillä tarjouksessa on yli 1300 peliä ja lisäosaa. Alennukset menevät välille 10 - 95 prosenttia.Mikäli alesta ostaa pelin, joka maksaa 14,99 euroa tai enemmän, saa siitä 10 euron kupongin. Kuponkien määrää ei ole rajoitettu eli sellaisen saa aina, kun tuo summa ylittyy.Ilmaisia pelejä Epic Games jakelee yhden joka päivä 15 päivän ajan. Ilmaiseksi jaettava peli vaihtuu Suomen aikaa klo 18, jolloin myös seuraava ilmaispeli paljastetaan.Ensimmäisenä ilmaispelinä saa tällä kertaa Shenmue 3.Lisäksi ilmaiseksi on saatavilla Fortniteen Blizzabelle-asu, Rocket Leagueen saa uudenlaiset pyörät ja Warframeen on tarjolla useampi päällyste.Kaikki alennukset näet täältä