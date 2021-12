PS5-konsolin hankkiminen on ollut lähes koko vuoden hankalaa, mutta loppuvuotta kohden asia on parantunut. Esimerkiksi Gigantti on myynyt konsolia paljon tässä kuussa ja myös Elisalla oli juuri saatavilla 500 kappaleen erä. Nyt konsolia on saatavilla puolestaan DNA:lta.





DNA myy parhaillaan PlayStation 5 Digital Edition -pelikonsolia eli siinä ei ole levyasemaa.Konsolin hinta on DNA:lla 429 euroa.Ostaminen onnistuu tämän linkin kautta