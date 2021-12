Suoratoistosota kiihtyy: Netflix leikkasi hintoja reippaalla kädellä yhdellä maailman suurimmista markkinoista

Netflix on suoratoiston kiistaton kunkku käytännössä kaikissa länsimaissa. Edes Disney+ saapuminen ei ole pystynyt keikuttamaan pahemmin yhtiön voittokulkua. Mutta kaikissa maissa palvelulla ei mene aivan yhtä hyvin.

Netflix on toiminut jo lähes kuuden vuoden ajan Intiassa, mutta yhtiön tilaajamäärä on jatkuvasti jäänyt jälkeen yhtiön omista odotuksista. Intiassa Disneyn omistama-suoratoistopalvelu on maan ylivoimaisesti suosituin suoratoistopalvelu. Myöson Intiassa Netflixiä suositumpi.Intian yli miljardin asukkaan potentiaali on niin valtava, että suoratoistojätit ovat valmiita tekemään kaikkensa napatakseen maan suoratoistomarkkinoiden ykköspaikan itselleen.Joten Netflix on päättänyt vastata hinnoittelulla. Intiassa on jo ennestään maailman edullisimpiin kuuluva Netflixin hinnoittelu, mutta yhtiö on nyt päättänyt leikata hintoja vieläkin alemmas.Intiassa edullisin tarjolla oleva tilausmuoto on ainoastaan kännykässä toimiva SD-tarkkuuden tilausmuoto, joka maksoi aiemmin 199 rupiaa eli noin 2,35 euroa kuukaudessa. Uusi hinta on 149 rupiaa eli kuukausimaksulle jää edullisimmillaan hintaa vain 1,75 euroa.Vastaavasti länsimaissa yleisin tilausmuoto eli 720p -tarkkuuden tarjoava ja kahta laitetta tukeva tilaus maksoi aiemmin Intiassa 649 rupiaa, mutta hintojen leikkauksen jälkeen sen hinta on laskettu 499 rupiaan eli noin 5,85 euroon.Suomessa halvin tilausmuoto maksaa 7,99 euroa kuukaudessa, jolla voi katsella yhdestä laitteesta kerrallaan ja käytössä on 480p -tarkkuus. Edullisin teräväpiirtotarkkuutta tarjoava Netflixin tilausmuoto maksaa Suomessa tällä hetkellä 11,99 euroa kuukaudessa.Mutta Disneyn Hotstar pistää tätäkin paremmaksi, vielä hintojen leikkauksen jälkeenkin: Disneyn palvelun edullisin, ainoastaan kännykässä toimiva tilaus maksaa 499 rupiaa eli 5,85 euroa.... Amazon Prime Videon vuositilauksen hinta on puolestaan 1499 rupiaa eli noin 17,50 euroa. Asiasta uutisoi mm. Indian Express