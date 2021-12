Piratismi on romahtanut Euroopassa - suomalaiset erityisen lainkuuliaisia

Vaikka koronapandemia lukitsi ihmiset kotioloihinsa, on verkkopiratismi vahvasti laskussa ympäri Eurooppaa. Käytännössä kaikki mahdollinen piratismin muoto, olipa kyse sitten musiikista, elokuvista tai TV-ohjelmista, on jatkanut laskuaan.

Suurinta piratismin suosion romahdus on ollut musiikissa, jossa vuoteen 2017 verrattuna musiikin laiton verkosta lataaminen on laskenut hurjat 80 prosenttia vuoden 2020 luvuilla. Edes pandemia ei nostanut musiikin piratismia.Tutkitusta aineistosta näkyy myös se, että suosituin piratismin muoto on laittomien TV-ohjelmien katselu. Urheilutapahtumat ja suositut sarjat haukkaavat kaikesta tutkitusta mediapiratistmista noin 70 prosentin osuuden. Elokuvien piratismi vastaa noin 20 prosenttia piratismista, musiikin pitäessä perää 10 prosentin osuudella.Ylivoimaisesti suosituin tapa laittoman sisällön katseluun tai kuunteluun olivat laittomat piraattisivustot, joista sarjoja ja elokuvia pystyi katsomaan suoraan selaimen kautta. Vanha piratismin mörkö, torrentit, on tipahtanut suosiossa selkeästi margninaaliseksi ilmiöksi.tekemä seurantatutkimus paljastaa myös sen, että suomalaiset olivat erityisen lainkuuliaista kansaa piratismin valossa.Elokuvien piratismi oli EU-maista ylivoimaisesti suosituinta Kreikassa, jossa etenkin laiton suoratoisto vaikuttaa tutkimuksen perusteella olevan erittäin yleistä. Suomessa oli kaikista EU-maista kolmanneksi vähiten lefapiratismia. Puhtoisimmat kansalaiset elokuvien laittoman katselun osalta olivat tutkimuksen mukaan Puolassa, kakkossijan mennessä Saksaan.Suomessa harrastettiin musiikin laitonta lataamista kaikista tutkituista maista vähiten, kun taas Latviassa musiikkipiratismi oli ylivoimaisesti Euroopan yleisintä.