Rakastitko Game Boyta? Lynxiä? Täydelliseltä vaikuttava retrokäsikonsoli on saatavilla

Retrokonsoleihin erikoistunuton julkaissut Game Boyn kanssa täysin yhteensopivan uusioversion ikonisesta kannettavasta pelilaitteesta.näyttää ja tuntuu aidolta ja alkuperäiseltä Game Boylta, mutta on samalla nykäisty kertaheitolla nykyaikaan tekniikkansa puolesta.Pocketin näytön tarkkuus on hulppeat 10 kertaa parempi kuin alkuperäisessä Game Boyssa: 1600x1440 ja tietysti näyttö on myös värillinen. Mutta alkuperäisen Game Boyn pelit toimivat tietysti mustavalkoisena - ja nostalgian lisäämiseksi Pocketiin saa myös juuri oikean vihreän sävyn ja jopa pientä ohjelmallisesti luotua näytön vilkkumista mukaan, jotta kokemus olisi sama kuin 30 vuotta takaperinkin.Paristoarsenaalia ei myöskään tarvitse kuljettaa mukana, sillä laitteesta löytyy 4300 mAh akku, joka riittää 6-10 tunnin yhtäjaksoiseen pelaamiseen. Lataus tapahtuu modernisti USB-C -portin kautta. Näyttöä suojaa Gorilla Glass -lasi.Ja jotta konsoli ei olisi yhden tempun laite, se tukee Game Boyn alkuperäisten pelimodulien lisäksi myösjapelikasetteja. Mutta yhteensopivuus ei todellakaan rajoitu ainoastaan Nintendon laitteisiin, vaan Analogue Pocket osaa pyörittää myössekä aikansa järeimmän käsikonsolin,pelejä. Niiden osalta pelit yhdistetään laitteeseen erillisen sovittimen kautta.Yhtiö kehuu, että kyseessäole emulointi, eli alkuperäisen laitteen matkiminen, vaan sen sijaan käsikonsoli pohjautuu kahteen FPGA-piiriin, jotka toimivat aivan kuten tuettujen pelikonsolien alkuperäinen rauta.Konsoliin saa myös erillisen telakan, jonka avulla pelejä voi pelata television kautta. Myös ohjaimeksi voi valita minkä tahansa 2,4GHz taajuutta käyttävän langattoman peliohjaimen.Analoguen ennakkotilaukset alkavat 14.12.2021 ja laitteen voi varata itselleen tämän linkin kautta Aivan halpa käsikonsolien retrotuleminen ei ole, sillä Analogue Pocket maksaa 219 dollaria eli noin 194 euroa. Ensimmäiset tilaajat saavat omat konsolinsa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.Alla yhden testilaitteen käsiinsä saaneen testaajan kokemuksia Analoguen konsolista: