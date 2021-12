Suomen ravintola-ala vie Woltin KKV:n tutkintaan: ottaa ravintoloilta 30% välistä

Suomen ravintola-alaa edustava MaRa (Matkailu- ja ravintola-ala) on pyytämässä Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään, käyttääkö ruokalähettiyhtiö Wolt asemaansa väärin.

Maran mukaan Woltilla on Suomessa jo määräävä markkina-asema ruoan kotiintoimitusten osalta ja Maran mielestä yhtiö käyttää asemaansa väärin. Isointa ahdistusta Maralle aiheuttavat Woltin perimät toimituspalkkiot.Kun kuluttaja tilaa ravintolasta ruokaa Woltin kautta, kuluttajalle näkyvä toimitusmaksu on usein hyvin edullinen - jopa ilmainen. Mutta todellisuudessa ravintolat itse joutuvat maksamaan valtaosan toimitusmaksusta suoraan Woltille, ilman, että asia näkyy kuluttajalle päin mitenkään.Maran mukaan ravintolalta perittävät toimituskulut saattavat olla jopa 30 prosenttia annoksen hinnasta. Lisäksi Woltin sääntöjen mukaan ravintolan hintojen pitää olla samat sekä ravintolassa syödessä että Woltin kautta tilattaessa.Koronapandemian sulkiessa monin paikoin mahdollisuuden ravintolassa syömiseen, ovat Wolt ja sen kilpailijaolleet ainoita tapoja jatkaa liiketoimintaa vähänkään laajemmassa muodossa. haastattelussa Maran edustaja kertoo, että monen ravintolan on ollut pakko tehdä sopimus Woltin kanssa pitääkseen toiminnan päällä ja työntekijät töissä.Wolt katsoo itse, että sillä ei ole määräävää markkina-asemaa, joten sen sopimusehdot ovat yhtiön itsensä mielestä täysin lailliset. Samaa hintaa Woltin kautta ja ravintolassa syötynä yhtiö perustelee selkeydellä kuluttajille päin.