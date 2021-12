Bosen 169,95 euron SoundLink Flex -kaiutin saapuu myyntiin Suomessa

Bose julkaisi hiljattain SoundLink Flex -kaiuttimen. Tämä kaiutin saapuu nyt myyntiin Suomessa.

SoundLink kestää vettä IP67-luokituksen mukaisesti.

SoundLink Flex on myynnissä 16. joulukuuta 2021 alkaen 169,95 euron hintaan, mutta ennakkotilauksia voi tehdä jo Bosen nettisivuilla

IP67-luokituksella varustettu kaiutin hyödyntää äänentoistossa Bose PositionlQ -teknologiaa. Tämä teknologia tunnistaa automaattisesti kaiuttimen suunnan ja optimoi tuottamaan täyteläistä ja todentuntuista ääntä, missä tahansa asennossa se on – pystyssä, riippumassa tai selällään.SoundLink Flexin korkeus on 9 cm, leveys 20,1 cm ja syvyys 5,2 cm ja se painaa vain 600 grammaa. Kaiutin sopii kannettavaksi ja siinä hihna kiinnittämistä varten. Veden- ja pölynkestävyyden ansiosta kaiutinta voi käyttää monipuolisesti eri paikoissa. Kaiutin jopa kelluu veden pinnalla, jos se putoaa vahingossa kylpyammeeseen, uima-altaaseen tai mereen.Flex on saatavana kolmessa värissä: Black (musta), White Smoke (harmaanvalkoinen) ja Stone Blue (harmaansininen).Yhteys esimerkiksi puhelimeen toteutetaan Bluetoothin avulla. Kaiutin muistaa jopa kahdeksan yhteyttä, mikä mahdollistaa saumattoman vaihdon laitteesta toiseen. Kaiuttimen painikkeilla virran voi kytkeä päälle/pois, lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta ja muodostaa yhteyden Bluetoothiin ja toistaa, keskeyttää tai ohittaa kappaleita.Toisen SoundLink Flexin tai Bosen Bluetooth-kaiuttimen voi yhdistää stereotilaan (vasen-oikea-kanava) tai juhlatilaan (toistamaan musiikkia samanaikaisesti).Akunkesto yltää 12 tuntiin ja lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta.