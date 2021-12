Suomalaisfirma mokasi: Asiakkaista puhuminen WhatsAppissa on laitonta, tiedot välittyvät Yhdysvaltoihin

Suomen Tietosuojavaltuutettu on antanut monen yrityksen kannalta erittäin merkittävän päätöksen. Tietosuojavaltuutettu otti kantaa siihen missä kanavissa yritysten asiakkaiden tiedoista voidaan keskustella.

Tietosuojavaltuutetun kanta on yksiselitteisen selkeä:Käytännössä sama päätös koskee myösja lähes kaikkia muitakin yksityiskäyttöön tarkoitettuja viestikanavia, joissa ei voida taata sitä, etteikö tietoja siirtyisi EU:n ulkopuolelle. Kesällä 2020 EU-tuomioistuin antoi ns. Schrems II -ratkaisun , jonka perusteella EU:sta ei saa siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin. Syynä on se, että Yhdysvaltain lainsäädäntö antaa maan tiedusteluviranomaisille pääsyn kaikkeen Yhdysvalloissa sijaitsevaan dataan.Jutun keskiössä on suomalainen siivousalan yritys, jonka työntekijät ovat käyttäneet WhatsAppia välittääkseen asiakkaiden osoitteita, nimiä ja ovikoodeja. Sinänsä toiminta kuulostaa loogiselta: siivoojien pitää tietää asiakkaiden osoitteet, nimet ja ovikoodit. Mutta niitä ei saa kertoa WhatsAppin kautta.Tietosuojavaltuutettu tarttui ratkaisussaan etenkin siihen, että sopimus WhatsAppin käytöstä solmitaan puhelinta käyttävän yksityishenkilön ja WhatsAppin omistavanvälillä. Tällöin rekisterinpitäjällä - eli siivousyrityksellä - ei ole keinoja valvoa, miten henkilötietoja käytetään WhatsAppissa.Tietosuojavaltuutettu on antanut yritykselle huomautuksen tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä ja on määrännyt siivousyrityksen muuttamaan toimintatapansa tietosuojasäännösten mukaiseksi.