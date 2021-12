Tässä joulukuun kaikki uudet Netflix-sarjat

Kansainvälisen tuotannon osalta uutuuksia ovat belgialainen trilleri retkeilijöistä, brasilialainen musiikkisarja The Family That Sings Together: The Camargos, hindinkielinen synkkä rikostrilleri, korealainen ruokamatkailuohjelma, japanilainen reality-ohjelma vastatutustuneiden rakkaustarinoista, espanjalaiset lyhyttarinatja, korelainen fantasiatrilleri, norjalainen trilleri, korelainen scifi-sarja, korealainen reality-sarja, ruotsalainen komediaja saksalainen sosiaalidraamaEnglanninkielisissä sarjoissa nähdään realityä entisen jenkkifutispelaajan ja Bachelor-sarjasta tutun Colton Underwoodin ulostulosta kertovassaissa, Texasissa sijaitsevan Austinin nuorten sosialisointia sarjassasekä floridalaiskiinteistöfirman ympyröitä realityssä. Netflix-dokumenttien tulvaa jatkaa David Fincherin ja David Priorin dokumenttisarja elokuvan historiasta, New Yorkin murhaajasta kertovasekä paavista kertova. Draamasta pitää huolen brittiläinen rikossarjaMuksuilla animaatiota tarjoaa Word Party Presents: Math! ja aikuisempaan makuun animaatiota puolestaan Kyle Mooneyn Saturday Morning All Star Hits!.