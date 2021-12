Tässä joulukuun kaikki Netflix-elokuvat: Tähtielokuvissa mm. Sandra Bullock, Benedict Cumberbatch ja Leonardo DiCaprio

Joulukuu tuo odotetusti Netflixiin melkoisen määrän katsottavaa. Joululomien aikana voi ahmia valtavat määrät niin jouluelokuvia, stand-up-spesiaaleja, dokumentteja kuin tähtisikermällä varustettua draamaakin.









Myös muksuille tulee tietysti joulun alla paljon katsottavaa. Kokoperheen katsottaviin kuuluvat seuraavat: 90-luvun lopulle sijoittuu 12-vuotiaan Beverlyn rikkinäisestä C-kasetista kertova, brittianimaatioista tuttu lammas Shaun saa jouluspesiaalin, tonttuna työskentelevä löytää joulun taian elokuvassa, värikkäät elukat seikkailevat Australiassa animaatiossa, lasten supersankari StarBeam palaa uudenvuoden spesiaalissa, peikkona heräävästä Hildasta kertova, japanilaisanimaatiosekä hylkeiden seikkailuja seuraavaKansainvälisen tuotannon osalta uutta ovat thai-kauhuelokuva, hindinkielinen kirjaan perustuva draama kirjailijasta, meksikolainen teinien romkom, tositarinasta kertovaan kirjaan perustuva koomikkolegendan tarina, italialainen romkom, 1980-luvun Napoliin sijoittuva draama nuoren Fabietton tulevaisuudesta, Nollywood-jouluelokuva A, meksikolaisjoulukomediaja espanjalaiskomedia joulua vihaavasta tilintarkastajasta, intialainen supersankarielokuva, tositarinaan perustuva ranskalaisdraama pikkutytöstä ja hänen eläinystävästäja brassikomedia ajatuksia lukevasta lääkärioppilaastaEnglanninkielinen ohjelmisto kasvaa romanttisilla joulukomedioillaja, Maggie Gyllenhaalin ohjaamalla ja kirjaa perustuvalla draamalla, valtaisan tähtikaartin (mm. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep) sisältävällä komedialla, Benedict Cumberbatchin ja Kirsten Dunstin tähdittämällä kirjaan perustuvalla draamallasekä Sandra Bullockin-draamalla, joka kertoo vankilasta vapautuneesta murhaajasta.Dokumenttielokuvissa ainoana uutuutena on koko perheelle soveltuva tarina pienen pallokalan seikkailusta Isossa valliriutassa. Komediaa sen sijaan tulee mukavasti ja isojen nimien saattelemana. Uusia stand-up-spesiaaleja ovat:, Nailed It! -ohjelman juontaja(Big Beautiful Weirdo), koomikkolegendaja naurustaan tunnetun huipputason brittikoomikonTwoDon't Look UpSeal Team