Fyysisiä Steam -lahjakortteja ei voi ostaa Suomesta - tästä syystä

Moni PC-pelaaja toivoo jouluksi tai syntymäpäivälahjaksi Steamin lahjakortteja. Steam on PC-pelaamisen maailmassa se kaikkein suosituin digitaalinen pelikauppa, joten toive on ymmärrettävä.

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että Steamin lahjakortteja ei niin vain löydykään. Sen jälkeen, kun GameStop lopetti toimintansa Suomessa , ei kotimaastamme ole voinut enää ostaa fyysisiä Steamin lahjakortteja lainkaan.Lahjakortteja voi luonnollisesti ostaa edelleen digitaalisessa muodossa suoraan Steamin oman verkkokaupan kautta. Mutta digitaalisessa lahjakortissa on pari selkeää ongelmaa: iäkkäämpi sukulainen ei välttämättä osaa ostaa sukulaislapselle muuta kuin kaupasta fyysisesti löytyviä asioita. Lisäksi fyysisen lahjan saaminen tuntuu monen lahjan saajan mielestä edelleen henkilökohtaisemmalta kuin sähköpostiin napsahtava digilahjakortti.Mutta miksi fyysisiä Steamin lahjakortteja ei sitten voi Suomesta voi ostaa?Keskustelimme asiasta taannoin paikallisen itsenäisen peliliikkeen kanssa ja sieltä saimme hieman selkeyttä ongelman syistä. Tahtoa ja halua kyllä lahjakorttien myynnille olisi, mutta Steamin omistajan,, asettamat vaatimukset ovat liian kovat.Käytännössä Steamin lahjakortteja myyvän kaupan pitäisi integroida oma kassajärjestelmänsä kiinni Steamin järjestelmään. Valve haluaa, että kaikki myydyt lahjakortit kirjautuvat yhtiön taustajärjestelmiin välittömästi ja reaaliaikaisesti.Eli kysymys on lopulta kustannuksista: ainoastaan suurimmilla kauppaketjuilla riittää rahkeita rakentaa liityntärajapinta Steamin järjestelmiin. Ja samaan aikaan lahjakorttien myyntimäärät ja niistä saatavat provisiot eivät välttämättä ole sillä tasolla, että investointi kannattaisi.Joten tilanne tuskin ratkeaa, ellei joku suurista kauppaketjuista tai elektroniikan jälleenmyyjistä päätä tarttua asiaan tosissaan.Usein vaihtoehtona esitetään pre-paid maksukorttien hankkimista Steamin lahjakortin tilalle. PaySafe, PayGoo, jne nimellä myytäviä maksukortteja myyvät käytännössä kaikki lahjakortteja myyvät pisteet, R-kioskeista lähikauppoihin. Ongelma tietysti on, että kyseiset kortit ovat "vain rahaa", eivätkä ihan juuri sitä, mitä haettiin alkuperäisessä lahjatoiveessa.