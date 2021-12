Lounean 10Gb:n internetyhteys nyt hankittavissa - käyttöön tammikuussa

Suomalainen operaattori tiedotti aiemmin tänä vuonna tuovansa ensimmäisenä operaattorina Suomessa kuluttajien saatavilla 10 000 megan eli 10 gigan internetyhteyden valokuituverkkoon. Nyt tämä yhteys on kuluttajien hankittavissa. Käyttöön sen saa tammikuun aikana.

"Kotitalouksissa on käytössä paljon erilaista tekniikkaa, joka hyödyntää internetiä joko langallisesti tai langattomasti. Jos perheessä pelataan verkko- ja tietokonepelejä tai tehdään etätöitä, suurten internetnopeuksien tarve kasvaa huomattavasti. Nykyiset pelitkin ovat jo niin suuria, että niiden lataaminen kestää hitaammalla yhteydellä useita tunteja, kun 10Gb:n yhteys lataa pelin muutamassa minuutissa", toteaa Lounean lisänopeustuotteista vastaava Timo Toivonen.

10Gb:n internetyhteys palvelee etenkin pelaajia sekä muita, suuria tiedostoja käsitteleviä, esimerkiksi etätyöskentelijöitä.Lounea muutti syksyllä kaikki 100Mb ja sitä suuremmat nopeudet symmetrisiksi eli internetin nopeus on yhtä suuri laitteista ulos ja sisään. Myös siis uusi 10Gb:n yhteys on symmetrinen.10Gb:n lisänopeuden voi hankkia vain Lounean valokuituliittymään. Nopeuden hinta on 79,99 euroa / kk / 24kk tai 99,99 euroa kuussa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.Lisätietoa saa täältä