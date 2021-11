No nyt ei pelata hetkeen: Forza Horizon 5 -pelaaja sai 8000 vuoden pelikiellon

Marraskuun alkupuolella julkaistiin Forza Horizon 5, joka on avoimen pelimaailman ajopeli. Pelaajat voivat luoda autoilleen mukautettuja värityksiä ja maalauksia. Käytetyt maalaukset on tosin parempi toteuttaa hyvän maun mukaisesti tai muuten voi heilahtaa ankarat rangaistukset.

Tällä maalauksella sai pitkän pelikiellon. Kuva: Reddit / u/AllThingsRacing

Dexerto -sivusto kertoo yhdestä Forza Horizon 5 -pelaajasta, joka sai tällaisen ankaran rangaistuksen. Kyseisen pelaajan tilin pelikielto nimittäin poistetaan 31. joulukuuta vuonna 9999 eli kieltoa on kertynyt lähes 8000 vuotta.Pelaajan kaveri kertoo tapahtuneesta Redditissä , jossa on myös jaettu kuvia pelaajan käyttämistä autoista.Autoissa käytetään pikaruokaketju KFC:n logoa, mutta se on varustettu Pohjois-Korean johtajanin kuvalla. Lisäksi käytettyyn maalaukseen on päätynyt esimerkiksi teksti 'Send Nukes'.Jo aiemmin toinen pelaaja sai vastaavanlaisen 8000 vuoden pelikiellon, kun pelaaja käytti autossaan sopimattomia animehahmoja. Myös tämä pelaaja kertoi asiasta Reddit-palvelussa