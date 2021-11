Viisi 360-robotti-imuria saapuvat nyt myyntiin Suomessa

360-robotit ovat kiinalaisen 360 Smart Life Groupin tuotteita. 360 Smart Life Group keskittyy älylaitteiden ja IoT-ratkaisujen tutkimukseen, kehitykseen sekä innovointiin.Aluksi 360-tuotevalikoima kattaa siis viisi erilaista robottipölynimuria: 360 Robot Vacuum Cleaner S10, S9, S7, S5 ja C50.Nämä laitteet sijoittuvat hinnaltaan edulliseen ja keskihintaluokkaan.Joukon lippulaivamalli on S10.Sen kerrotaan olevan poikkeuksellisen litteä, sillä korkeutta on 85 millimetriä. Tämän myötä sen pitäisi mahtua paremmin esimerkiksi sohvan alle.Laite on varustettu sisäänrakennetuilla LiDAR-, 3D-laser- ja kosketusantureilla, joilla se osaa navigoida itsenäisesti ympäri talon. Sen luvataan myös väistävän tarkasti pienimmätkin esteet. Lisäksi laite osaa ylittää enintään 20 millimetrin kynnykset, matot ja muut esteet.Imuroinnin lisäksi laitteessa on moppaustoiminto.Hintaa tällä laitteella on 549 euroa. Tämän hinnan saavuttamiseksi joitakin ominaisuuksia on jouduttu karsimaan. Parhaat robotti-imurit sisältävät esimerkiksi automaattisen tyhjennyksen, jota S10-mallissa ei ole ja sopivat S10:ä suurempiin koteihin.S10:n akun luvataan riittävän jopa 3 tunnin tai 150 neliömetrin siivoukseen yhdellä latauksella. Se osaa myös ladata itsensä kesken siivouksen ja jatkaa kesken jäänyttä siivousta.S9-malli on pitkälti samanlainen S10:n kanssa, mutta se on korkeampi ja yhden latauksen kerrotaan riittävän jopa 300 neliömetrin siivoamiseen.Myös muissa malleissa on samanlaisia ominaisuuksia, mutta edullisemman hinnan myötä esimerkiksi imuteho on huippumallia heikompi ja akunkesto ei yllä niin hyviin lukemiin.Robottipölynimuria voi hallita ja seurata siivouksen aikana älypuhelinsovelluksella. Sillä voi automatisoida siivousajat ja määrittää siivousalueita. Ilmainen sovellus on ladattavissa Android- ja iOS-mobiililaitteille. Sovellus ei ole käytettävissä suomeksi.360 Robot Vacuum Cleaner S10, 360 Robot Vacuum Cleaner S9, 360 Robot Vacuum Cleaner S7, 360 Robot Vacuum Cleaner S5 ja 360 Robot Vacuum Cleaner C50 ovat saatavana välittömästi 549, 449, 349, 299 ja 199 euron kuluttajahintoihin.Nämä laitteet tulevat saataville ainakin Verkkokauppa.comin ja Elisan valikoimiin.AfterDawn on aiemmin arvostellut ja testannut useita robotti-imureita. Mahdollisesti myös 360-robotti-imureista on luvassa arvostelua tulevaisuudessa.Lue esimerkiksi nämä jutut: