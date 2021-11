Traficom etsii yhdessä teleoperaattoreiden kanssa keinoja huijauspuheluiden estämiseksi

Liikenne- ja viestintävirasto työskentelee yhteistyössä Suomessa toimivien teleoperaattoreiden kanssa huijauspuheluiden estämiseksi. Tavoitteena on kansainvälisten rikollisten toiminnan vaikeuttaminen ja estäminen.

"Väärennetyllä numerolla soitettujen puhelujen estäminen on yksi toimenpide huijausten ja rikollisen toiminnan karsimiseksi. Samalla valmistelemme ja teemme muita toimia huijausten estämiseksi yhteistyössä muun muassa Keskusrikospoliisin ja teleoperaattoreiden kanssa. Nämä eivät poista sitä, että edelleen meidän kaikkien on huolehdittava siitä, ettemme me tai läheisemme anna kenellekään puhelimitse esimerkiksi verkkopankkitunnuksiamme tai mahdollisuutta päästä tietokoneellemme", korostaa johtaja Jukka-Pekka Juutinen Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Huijauspuhelut ovat yleistyneet Suomessa viime vuosien aikana ja ne ovat edelleen kasvussa. Keskusrikospoliisin mukaan suomalaiset ovat menettäneet viime ja tänä vuonna teknisen tuen huijauspuheluissa jo 7,1 miljoonaa euroa. Yleisiä ovat esimerkiksi Microsoft-huijaukset. Tällaisella huijauspuhelulla esimerkiksi yhdeltä helsinkiläismieheltä vietiin 100 000 euroa Huijauspuheluissa käytetään väärennettyjä numeroita.Soittajan numeron väärentäminen koskee poikkeuksetta ulkomailta Suomeen soitettuja puheluja. Suomen sisäisissä puheluissa ongelmaa ei käytännössä ole.Suomen sisällä teleoperaattorit on velvoitettu huolehtimaan numeroiden oikeellisuudesta, mutta ulkomailta yleisenä ulkomaanliikenteenä saapuvista puheluista ei ole tällä hetkellä käytännössä mahdollisuutta tunnistaa soittajaa ja tarkistaa, onko tällä oikeus käyttää ilmoitettua suomalaista puhelinnumeroa.Ongelman ratkaisemiseksi Traficom etsii yhdessä operaattoreiden kanssa keinoja, joilla soittajan numeron väärentäminen suomalaiseksi puhelinnumeroksi estetään.Näistä keinoista tullaan määräämään teleoperaattoreita velvoittavassa määräyksessä.Traficomin mukaan näillä keinoilla operaattori pystyy huolehtimaan, että numero kuuluu oikealle liittymäasiakkaalla ja puhelun vastaanottaja pystyy luottamaan siihen, että tuleva puhelu tulee oikeasti suomalaisesta puhelinliittymästä.Muissakin maissa on estelty huijauspuheluita. Esimerkiksi hiljattain uutisoimme Iso-Britannian toimista huijauspuheluita vastaan Traficom kertoo, että suomalaisella puhelinliittymällä ja -numerolla voi edelleen soittaa ulkomailta Suomeen. Suomessa toimivat yritykset voivat myös jatkossa ostaa ja tarjota vaihdepalveluja tai call center -palveluja yrityksen käyttöön ulkomailta käsin.Traficomilta huomautetaan, että tällöin yhdysliikenne on järjestettävä teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä siten, että yritysvaihteesta tulevat puhelut voidaan tunnistaa ja numeroiden käyttöoikeus varmistaa.Jo nyt osin ulkomailta soitettujen puhelujen soittajan numero muutetaan tuntemattomaksi numeroksi, ellei numeron oikeellisuutta kyetä varmistamaan. Tällaista suodattamista tekee esimerkiksi Elisa, mutta samalla se aiheuttaa haittaa joillekin suomalaisyrityksille