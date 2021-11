Oikeusjuttu: Antaako Suomi kansalaistensa tiedot Yhdysvaltain viranomaisten vakoiltavaksi

Kansalaisten digitaalisia oikeuksia puolustava Effi on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Digi- ja väestötietoviraston hiljattaisesta päätöksestä.

Salauksessa käytettyjä tekniikoita ja salaukseen liittyviin yksityiskohtiin liittyvän tiedon luovuttaminen saattaisi vaarantaa Suomi.fi -palvelun tietoturvan. Kyseiset tiedot ovat siten lain 24.1 § 7 kohdan nojalla salassa pidettäviä

Oikeusjutun taustalla on Suomen valtion virallinen tunnistautumiskanavaja se tosiasia, että palvelu toimiiamerikkalaisenomistamassa-pilvipalvelussa.Yhdysvaltain lainsäädäntö käytännössä pakottaa kaikki Yhdysvalloissa toimivat yritykset antamaan vapaan pääsyn tallennettuun dataan Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisille. Tiedusteluviranomaisia, joilla on pääsy Yhdysvalloissa sijaitsevaan dataan ovat mm.sekäEuroopan Unionin tuomioistuin päätti samaan tosiasiaan pohjautuen kieltää Yhdysvaltain ja EU:n välisen tietojen vapaaseen siirtoon pohjautuvan sopimuksen , koska EU-kansalaisten tietojen turvallisuutta ei voida taata, jos tiedot siirtyvät Yhdysvaltoihin.Käytännössä ainoa keino tallettaa eurooppalaisten käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin ilman, että Yhdysvaltain viranomaiset saavat pääsyn niihin, on salata tiedot erittäin järeällä salauksella jo ennen tietojen siirtoa Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle.Effi on pyytänyt DVV:ltä lausuntoa 1.2.2021 siitä, miten suomalaisten tietosuoja toteutuu Suomi.fi -palvelun käyttäessä Amazon Web Services -pilvipalvelua. DVV on tehnyt päätöksen 28.9.2021 siitä, että se ei aio luovuttaa Effille tietoja siitä, miten kansalaisten tiedot salataan - tai salataanko niitä lainkaan.DVV on todennut, että sillä ei ole vaadittuja dokumentteja, joihin kuuluisi mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämä tietosuojavaikutusten arvio.Tästä johtuen Effi on pyytänyt Helsingin hallinto-oikeutta velvoittamaan DVV:tä luovuttamaan pyydetyt asiakirjat.DVV kertoo vastineessaan myös näin:Effin kanta asiaan on se, että modernin tietoturvakäytännön mukaan käytetty salaus täytyy olla todennettavissa tietoturvalliseksi. Varsinainen salaus tapahtuu salatuilla salausavaimilla, mutta itse algoritmi pitäisi julkistaa.Aiheesta lisää Effin tiedotteessa