Arvostelu: Samsung Jet Bot 90 AI+ - huippukallis robotti-imuri, joka osaa väistää esteet, tyhjentää itsensä - ja vakoilla omaa kotia

Arvosteluumme saapui Samsungin tuore näkemys siitä, millainen modernin huipputason robotti-imurin pitäisi olla.

Samsung Jet Bot 90 AI+ - mitä Samsung on paketoinut 1400 euron imuriin?

Paino 4,4 kg Mitat 30,5 x 32 x 13,65 cm (leveys x syvyys x korkeus) Sisäinen pölysäiliö 0,2 litraa Akkukesto 90min (valmistajan ilmoittama) Akku 3800 mAh Muuta allergiasuodatin;

osaa jatkaa siivousta akun tyhjennyttyä (recharge & resume);

tyhjentää oman pölysäiliönsä telakassa olevaan isompaan astiaan Hinta Arvostelun julkaisuhetkellä noin 1400 euroa, tarkista tämän päivän hinta täältä

Erinomaiset siivouskartat

Tunnistaa lattialle unohtuneet esteet ja mm. eläinten jätökset

Pölysäiliön tyhjennys täytyy tehdä vain parin kuukauden välein

Osaa jatkaa siivousta latauksen jälkeen (recharge and resume)

Mahdollisuus nimetä huoneet, säätää no-go -zoneja, karttojen muokattavuus

Näppärä lisä kodin valvontaan kameransa ansiosta

Hyvä kovien pintojen siivoustulos

Miinukset

Heikko siivoustulos nurkkien ja seinävierustojen osalta

Mattojen siivoustulos keskitasoa, hintaan nähden heikohko

Sovellus pääosin englanniksi

Ongelmissa mattojen kanssa

Hinta, erittäin kallis

Korkeus - ei sovi kaikkien sänkyjen ja sohvien alle

Hulppealla, lähes 1400 euron hintalapulla paiskattuon korealaisjätin ensimmäinen kunnollinen yritys tunkea itsensä robotti-imureiden maailman huipulle.Saimme kesällä 2021 myyntiin tulleen uutuuden testiimme heti tuoreeltaan ja pistimme sen puolentoista kuukauden käyttötestiin. Kuten aina, testissämme tutkimme imurin siivoustehon lisäksi myös sen helppokäyttöisyyttä sekä etenkin laitteen käytännöllisyyttä suomalaisessa kodissa.Jet Bot 90 AI+ oli puolet testijaksosta töissä hyvinkin askeettisessa ja monin tavoin robotti-imurin näkökulmasta "helpossa" suomalaiskodissa. Toinen puolikas taas viihdyttiin kohteessa, josta löytyi sekä karvoja päästävä lemmikkieläin, nippu eri paksuisia ja muotoisia mattoja sekä merkittävä määrä erilaisia robotin elämää vaikeuttavia esteitä.Samoissa testikohteissa olemme testanneet myös muita robotti-imureita pitkällä aikavälillä, joten potentiaaliset ongelmakohdat olivat hyvin tiedossa jo ennestään.Samsung Jet Bot 90 AI+ on Samsungin kallein robotti-imuri, josta löytyvät paperilla käytännössä melkein kaikki mahdolliset hienoudet, mitä roboimureissa armon vuonna 2021 vain voi olla.Myyntipakkaus on itsessään kunnioitusta herättävän iso - mutta syystä. Sisältä paljastuu sekä varsinainen imuri että itsestääntyhjentävällä pölysäiliöllä varustettu lataustelakka.Imuri itsessään on hämmentävä tapaus. Se näyttää oikeastaan enemmän futuristiselta pienoistankilta kuin robotti-imurilta.Jet Bot on myös massiivisen kokoinen oikeastaan kaikkeen aiempaan testaamaamme verrattuna. Se on myös erittäin painava: pelkkä imuri itsessään painaa hulppeat 4,4 kg.Imurin kääntäminen ylösalaisin aiheuttaa hieman lisää hämmennystä. Samsung on päättänyt jättää sivuharjan kokonaan pois imuristaan.Myös siivoustela on jotain, johon emme ole aiemmin testeissämme törmännyt: se on tavallaan huokoista siivousliinaa muistuttava - siinä missä muilla valmistajilla on käytössään joko silikoninen tamppaustela tai perinteisempi harjaksiin pohjautuva ratkaisu.Lataustelakka tyhjennyssäiliöineen muistuttaa vahvasti Roomban s9+ ja i7+ -mallien modernia kahvinkeitintä muotokieleltään, mutta on jopa niitäkin korkeampi rakenteeltaan.Samsungin latausasema muistuttaa futuristista kahvinkeitintä, mutta se kätkee sisäänsä Jet Botin yhden valttikorteista. Kun robo on siivouksensa hoitanut, se palaa itsestään takaisin kotipesäänsä - ja saavuttuaan kotiin, imaisee latausasema robotin sisäisen pölysäiliön tyhjäksi.Latausaseman kuorten sisällä piilotteleekin oikeastaan toinen imuri, jonka ainoa tehtävä on imaista yhdellä voimakkaalla imaisulla robotin pölysäiliö tyhjäksi, lataustelakassa odottavaan pölypussiin.Kyllä, Samsung käyttää lataustelakassaan kertakäyttöisiä pölypusseja. Pussit toimivat kuten pitääkin ja ovat helppoja vaihdettavia, mutta tietysti luontoarvojen osalta ratkaisua voi - ja pitääkin - kritisoida.Homma toimii juuri niin näppärästi kuin se paperillakin kuvataan. Koko puolentoista kuukauden testijakson aikana ei tarvinnut tyhjentää käsipelillä robotin omaa pölysäiliötä. Lisäksi telakan pölypussikin on sen verran iso, että sekään ei tullut täyteen testijaksomme aikana.Itsestääntyhjentävä pölysäiliö onkin kuin taivaan lahja sellaisiin talouksiin, joissa on erittäin paljon karvaa päästäviä lemmikkieläimiä: tyypillisesti roboimureiden omat pölysäiliöt ovat korkeintaan puolen litran vetoisia ja ovat täynnä lemmikkitaloudessa usein jo yhden imuroinnin jälkeen.Itsestääntyhjentävän pölysäiliön kanssa robotin olemassaolon voi käytännössä unohtaa parhaimmillaan useaksi kuukaudeksi: se tekee työnsä ajastettuna, tyhjentää itsensä ja jatkaa hommia.Samsung Jet Bot 90 AI+ on kiinteä osa Samsungin älykodin konseptia. Tämä näkyy etenkin älypuhelinsovelluksessa, jolla robottia komennetaan: käytössä on Samsung SmartThings -sovellus, joka on tavallaan kaikkien Samsungin älylaitteiden yhteinen hermokeskus.Asioiden yhdistäminen yhteen ja samaan sovellukseen on tavallaan loogista, mutta tekee sovelluksesta samalla myös väistämättä aavistuksen verran sekavamman.Mutta käyttöönotto siis sujuu, kuten nykypäivän laitteilla yleensäkin: imuri laitetaan latautumaan, asennetaan älypuhelinsovellus ja yhdistetään robotti älypuhelinsovelluksen kanssa kodin WiFiä käyttäen.Kun robolle on löydetty oikea paikka kotoa, se on latautunut täyteen ja älypuhelinsovelluksen kanssa on päästy sinuiksi, on ensimmäiseksi raivattava kotoa kaikki isoimmat esteet pois tieltä, avattava väliovet ja annettava robotille käsky suorittaa kodin pohjapiirustuksen kartoitus.Samsungin robotti-imurin ohjailuun käytetään yhtiön älykodin yhteistä sovellusta, Samsung SmartThingsiä, joka on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle.SmartThings-sovellus on valitettavasti hieman puolikielinen: osa sovelluksen valikoista on suomennettu oikein mallikkaasti, mutta suurin osa robotti-imuriin liittyvistä valikoista ja toiminnoista näkyvät ainoastaan englanniksi.Sovelluksen kautta Samsungin komentaminen on kuitenkin tehty varsin monipuoliseksi ja helpoksi. Tärkeimmät säädöt, eli ajastusten luonti ja karttojen hallinta, on toteutettu erittäin mallikelpoisesti. Ylläolevassa päänäkymässä voi robotin komentaa suoraan nappia painamalla töihin, joko kaikkiin huoneisiin tai vain haluttuihin huoneisiin.Etenkin kartat ja niiden käsittely ovat erittäin hyvin toteutettuja. Sovelluksen kautta onnistuu huoneiden nimeäminen, yhdistely ja jakaminen. Lisäksi kartalta voidaan suoraan valita alueita, joihin robotin ei haluta koskaan menevän, esimerkkinä vaikkapa koiran ruoka-alusta.Mielenkiintoisena ja yllättävänä lisäpiirteenä Samsung oppii itsestään tunnistamaan asunnosta löytyvät huonekalut. Jatkossa robotin voi haluttaessa komentaa siivoamaan ainoastaan huonekalujen ympärillä oleva alue: vaikkapa pelkästään ruokapöydän ympäristö. Tähän ei siis tarvitse luoda erikseen uusia huonejakoja.Asetuksista ei juurikaan mitään yllättävää löydy: robotin imutehon ja siivoustavan voi valita mieleisekseen.Ajastusten luonti on tehty varsin selkeäksi ja helpoksi. Toistuvia ajastuksia eri viikonpäiville voi luoda mielensä mukaan ja kullekin siivouskerralle voi valita haluamansa siivousprofiilin: jopa imurointitehon säätö onnistuu kutakin ajastusta kohden erikseen.Mielenkiintoisena lisänä Samsungin voi yhdistää SmartThingsin kautta erilaisilla säännöillä ja ehdoilla toimimaan yhdessä myös muiden kodin älylaitteiden kanssa.Aivan oikein. Kameravalvonta. Robotti-imurissa.Samsung Jet Bot 90 AI+ havainnoi ympäristöään lidar -valotutkan lisäksi myös eteenpäin osoittavalla kameralla. Ja tuohon kameraan pääsee myös käsiksi Samsungin älypuhelinsovelluksen kautta.Yksinkertaisimmillaan homma toimii niin, että voit älypuhelimellasi koska tahansa kurkata, mitä robotin etukamerasta oikein näkyy. Kameran kuva on reaaliaikaista, joten myös imuroidessa tapahtumien seuraaminen onnistuu, kuten alla olevalla videolla:Laajemmin kameraa voi käyttää, kun Samsungin SmartThings -konseptiin yhdistetään muita yhtiön älykotiratkaisuja. Malliesimerkkinä voi olla tilanne, jossa saadaan kotoa jonkinlainen hälytys ja halutaan nähdä mitä tapahtuu - "silminä" voidaan käyttää imurin kameraa. Kameraa käytettäessä robon voi myös ohjata kartan avulla tiettyyn kohtaan kodissa, jotta nähdään mitä nimenomaan siellä tapahtuu.Testikäytössämme ominaisuus jäi lähinnä hauskaksi lisätoiminnoksi, mutta jollekulle tuo saattaa olla hyvinkin tärkeä osa roboimurin valintaa.Samsung Jet Bot 90 AI+ on siivouksessaan ihailtavan järjestelmällinen: robotissa voi valita eri siivoustilojen väliltä sen, miten imurin halutaan siivoavan asunnon. Itse käytimme vaihtoehtoa, joka siivoaa lattioiden isot alueet ensin ja lopuksi kiertää koko asunnon kaikki seinänvierustat.Roborockin ja Xiaomin imureista tuttu reaaliaikainen kartta löytyy myös Samsungista - robotin liikkeitä voi tarkkailla älypuhelinsovelluksen kautta ja samalla näkee sen, missä robotti milloinkin on menossa.Samsung vetää siivouksessa pääsääntöisesti täysin loogisia, pitkiä suoria linjoja, niin pitkälti kuin siihen on mahdollisuus. Sen seuraaminen ei siis aiheuta useimmiten isompia hermoromahduksia robotin toimintalogiikan osalta.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Robotti-imurin tulisi siivota käytännössä jatkuvasti asuntoa, eikä ainoastaan silloin tällöin, kun alkaa näyttää siltä, että koti vaatisi siivoamista.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Samsungin kanssa tällä tavalla päästään siihen, että robotille ei tarvitse tehdä käytännössä mitään useaan kuukauteen - pölysäiliö tyhjenee itsestään lataustelakkaan ja robotti jatkaa hommiaan ajastusten voimalla.Testeissämme akkukesto riitti käytännössä aina noin 60m2 kokoisen asunnon siivoukseen yhdellä latauksella ja akkua jäi vielä ylikin.Käytännössä akkukesto riittää arviomme mukaan noin 100m2 asunnon siivoukseen yhdellä latauksella. Luonnollisesti tällä ei ole hirvittävästi merkitystä, sillä Samsung osaa ladata itsensä ja jatkaa työtä siitä mihin se jäi ennen akun loppumista.Akun lataus tyhjästä täyteen kestää noin 3,5 tuntia joten 8 tuntisen työpäivän aikana robo ehtii mainiosti siivoamaan isonkin kodin välilatauksen kerakin. Arvioisimme, että robotti soveltuu mainiosti myös 150m2 vapaan lattiapinta-alan asuntoihin.Suomalaisten rakkaus mattoihin on robotti-imureille painajainen. Tämän olemme todistaneet testeissämme aina vain uudestaan ja uudestaan. Paria poikkeusta lukuunottamatta kaikki testeissämme olleet robotti-imurit ovat törmänneet johonkin mattotyyppiin, joka ei vain ole niille soveltunut sitten lainkaan.Ja valitettavasti Samsung Jet Bot 90 AI+ ei tee tässä suhteessa poikkeusta, vaan senkin pahimmaksi viholliseksi osoittautuivat matot.Isosta osasta matoista Samsung kuitenkin selvisi kunnialla läpi. Mutta hieman kevyempää materiaalia ollut pitkä keittiön matto aiheutti imurille jatkuvasti ongelmia: se onnistui ruttaamaan maton eteensä, estäen oman pääsynsä maton päälle. Myös toinen kevyempi matto aiheutti vastaavia ongelmia.Raskaammat matot pysyivät paremmin paikoillaan ja niiden osalta Samsung pärjäsikin mainiosti: se pystyi kiipeämään myös varsin korkeille matoille helposti ja imurin varsin jykevä moottori takasi sen, että imuri ei myöskään ollut missään vaiheessa vaarassa jäädä paksuunkaan mattoon jumiin.Mielenkiintoinen ongelma puolestaan tuli mustan maton kanssa. Musta eteisen matto tummahkolla laminaattilattialla oli imurin tiputussensoreille liikaa: robotti ei suostunut menemään mustan maton päälle lainkaan, koska se ilmeisesti luuli kyseistä kohtaa kuopaksi - ja vältteli kuoppaan joutumista. Ongelmaksi tuli siis lattian ja maton välinen kontrasti, vaikka lattia itsessäänkin oli suhteellisen tumman sävyinen.Niiden mattojen osalta, joiden kanssa Samsung suostui yhteistyöhön, siivousjälki oli mukiinmenevää tasoa. Ei parasta mahdollista, mutta suhteellisen hyvää.Huonekalujen osalta Samsung Jet Bot 90 AI+ oli yksi paremmista testissämme olleista imureista. Testikohteissamme on käytännössä kaksi "robotintappajaa" joita käytämme testeissämme lähes aina testaamaan robotin kykyä selviytyä arjen haasteista erikoisten ongelmatilanteiden kanssa.Yksi tällainen este ovat Ikean vaatetelineet, joihin ovat jääneet vuosien saatossa jumiin niin satasen imurit kuin tuhannen euron imuritkin. Tässä Samsung loisti - imuri ei kertaakaan jäänyt kiinni vaatetelineen jalkoihin.Mutta toinen ongelmallinen kohta aiheutti lopulta Samsungillekin ongelmia. Ikean tuolit, joissa tuolin jalat ovat lattianmyötäiset metalliputket. Samsungin vahva moottori ja isot renkaat auttoivat tässä paljon: robotti pyyhkäisi jalkojen yli useammallakin siivouskerralla - temppu, jossa suurin osa testaamistamme imureista ei ole onnistunut.Mutta toisinaan Samsung onnistui silti jäämään jumiin pöydän alla olevaan putkien viidakkoon - ja lopulta ilmoittamaan siivouksen keskeytyneen "ylittämättömään esteeseen".Samsung Jet Bot 90 AI+:n erikoisuus on sen eteenpäin osoittava kamera ja siihen yhdistetty tekoäly.Kameran avulla Samsung osaa tunnistaa epäilyttävät lattialla lojuvat esteet - ja kiertää ne. Toiminto toimi testeissämme lähes täydellisesti: testijaksojemme aikana emme keränneet kertaakaan käänyköiden latausjohtoja, kenkiä tai mitään muitakaan esteitä pois lattioilta, vaan annoimme imurin itse päätellä sen, miten tilanteet tulisi selvittää.Ja Samsung todellakin onnistui tässä. Kuten yllä olevalta videolta näkyy, imuri osaa varsin taidokkaasti väistellä testimielessä lattialle jättämiämme erilaisia esteitä. Ja sama ilmiö toistui myös arjessa - kertaakaan imurin suusta ei täytynyt onkia laturin johtoa tai mitään muutakaan epäilyttävää.Ainoastaan yhden kerran kengännauha oli onnistunut pyörimään imurin renkaan ympärille, joten aivan aukoton lopputulos ei kuitenkaan ollut. Mutta erittäin lähellä täydellistä silti.Toisessa testikohteessame oli angorakarvainen kissa, jonka ansiosta saimme Samsungin mainiosti testaamaan myös lemmikkikodin elämää.Testeissämme Samsung sai imuroitua varsin hyvällä tasolla karvat asunnosta pois: sekä kovilta lattiapinnoilta että matoilta.Lisäksi kissanhiekan suhteen Samsung oli yksi parhaista testaamistamme roboteista: se sai lähes kaikki kissanhiekan muruset talteen jokaisella siivouskerralla.Mainio siivousteho lemmikkikodissa yhdistettynä isoon lataustelakassa sijaitsevaan pölysäiliöön teki Samsungista varsin näppärän apurin lemmikkikodin arkeen.Puolentoista kuukauden testijakson aikana syntyi muutamia ongelmia Samsungin robotin kanssa. Hieman nihkeä WiFi-verkkoon kytkeytyminen aiheutti toisinaan turhautumisia - robottia ei toisinaan löytynyt lainkaan älypuhelinsovelluksen kautta, vaikka se ei ollut siirtynyt kotipesästään mihinkään.Toinen ongelma liittyy robotin korkeuteen. Jet Bot on LIDARinsa kanssa hurjat 13,6 cm korkea - korkein robotti-imuri, mitä olemme koskaan testanneet. Korkeudesta johtuen Samsung oli ensimmäinen robotti-imuri, joka ei mahtunut toisen testikohteemme sohvan alle lainkaan.Kolmas ongelma aiheutui keittiössä, jossa oli robotin makuun hieman liikaa esteitä. Se ei useaan otteeseen suostunut tulemaan lainkaan keittiöstä ulos asunnon muihin huoneisiin - vaikka ne kartalla olivatkin. Lisäksi samaisessa keittiössä robotti onnistui myös pari kertaa eksymään löytämättä koskaan takaisin parin metrin päässä odottavaan lataustelakkaansa.Valitettavasti siivousjälki on Samsung Jet Bot 90 AI+:n isoin kompastuskivi. Siivouslaatu on kauttaaltaan parempaa keskitasoa, mutta imurin hinnan huomioon ottaen tulos ei ole mitenkään mairitteleva Samsungin kannalta.Imuri kärsii etenkin sivuharjan puutteesta: seinänvierustat ja nurkat jäivät pitkänkin siivouksen jäljiltä hieman huolimattomasti puhdistetuiksi.Lisäksi Samsungin erikoinen yhden, pehmeähkön siivoustelan ratkaisu näkyy väistämättä mattojen siivouksessa heikompana siivousjälkenä kuin mitä tässä hintaluokassa voisi toivoa. Kovat lattiapinnatSamsung hoitaa kunnialla puhtaaksi.Valitettavasti Samsungin osalta siivousjälki jättää paljon toivomisen varaa. Tokihan se hakkaa käytännössä kaikki parinsadan euron robotti-imurit, mutta toisaalta, sen siivoustulos jää väistämättä kalliimman hintaluokan verrokeitaan huonommaksi.Samsung Jet Bot 90 AI+ on mielenkiintoinen tapaus. Se on mielestäni ensimmäinen vakavasti otettava yritys Samsungilta tunkea mukaan tosissaan robotti-imurien markkinalle.Imurissa on tehty monia asioita todella, todella hyvin: sen moottori, vääntö ja nopeus ovat yksiä parhaita koskaan testaamistamme. Sen itsestään tyhjentävä pölysäiliö on aivan yhtä loistava kuin Roombankin vastaava.Lisäksi Samsungin kameran ja tekoälyn yhdistelmä toimii esteiden tunnistamisessa erinomaisesti - jopa niin hyvin, että Samsung oli ensimmäinen imuri, jonka uskalsi jättää siivoamaan asunnon ilman minkäänlaisia etukäteisvalmisteluja.Valitettavasti Samsung kaatuu pariin seikkaan: sivuharjan puute on todella outo päätös ja heikentää väistämättä siivoustulosta. Lisäksi yhden, pehmeän siivoustelan mekanismi ei pure mattojen siivoukseen lainkaan sillä tavalla kuin tässä hintaluokassa toivoisi.Navigointiin liittyvät pienet softabugit, kuten vaikkapa se, että imuri jäi nalkkiin maton taakse - ja pari kertaa eksyi matkalla latausasemalleen, ovat nekin ikäviä kauneusvirheitä tässä kisassa.Samsung Jet Bot 90 AI+ on kuitenkin mielestäni Roomban parin huippumallin ohella parasta mitä roboimureissa on tällä hetkellä tarjolla. Se kuitenkin vaatisi pari pientä korjausta ollakseen täydellinen. Mutta suunta on oikea: jos Samsung ottaa onkeensa 90 AI+:n opeista, voi seuraava Samsungin huippurobotti olla jo käytännössä täydellinen roboimuri.Kun robotti-imuri maksaa 1400 euroa , kysymys on enemmänkin siitä, paljonko arvostaa omaa vapaa-aikaansa. Jos tähän on vara, pitää asia ajatella nimenomaan noin päin.Mutta jos on hakusessa nimenomaan parasta mahdollista robotti-imuria mitä vain rahalla voi saada, on Samsung varsin kova ehdokas. Itse pistäisin kuitenkin sen edelle vielä nykymuodossaan kaksi Roomban mallia: sekä Roomba i7+ että Roomba s9+ päihittävät mielestäni Samsungin tarpeeksi monella osa-alueella, vaikka Samsungin esteiden tunnistus onkin upea lisä.Tähtien osalta Samsungin kanssa piti pitkään miettiä kolmen ja puolen sekä neljän tähden väliltä. Imuri on monin paikoin varsin erinomaisesti toteutettu paketti. Valitettavasti sen navigoinnin epämääräiset ohjelmistossa olevat ongelmatsekä kehnohko siivoustulos seinänvierustojen kanssa olivat pahoja miinuksia.Tällaisenaan Samsung olisi juuri ja juuri neljän tähden imuri jossain toisessa hintaluokassa, mutta yli tuhat euroa maksavana tapauksena se valitettavasti ansaitsee vain kolme ja puoli tähteä hintaansa nähden.Suosittelemme lukemaan myös muihin robotti-imureiden arvosteluihimme . 