Näitä käytetään eniten - Suomen 200 yleisintä salasanaa vuonna 2021

Suomen 200 yleisintä salasanaa vuonna 2021

123456 12345 salasana qwerty perkele 123456789 salasana1 paska123 12345678 kakka123 lol123 asdasd password asd123 moi123 paska kakka qwerty123 1234567 123123 kikkeli kamari moimoi 1234567890 saatana 123qwe aurinko abc123 lollero perkele1 asdasd123 1234 111111 akuankka neekeri qwe123 1q2w3e4r mansikka jeejee moikka qwerty1 tietokone lollipop 1q2w3e makkara dragon petteri xxx kissa johannes qwerty12 kissa123 juhani aleksi johanna 000000 perse 1qaz2wsx paska1 moimoi123 salasana123 helsinki joulupukki asdasdasd porkkana joonas lollol 654321 koira123 mikael kakka1 moikka123 1q2w3e4r5t tiikeri finland jalkapallo 123 karvinen qwertyuiop matias pokemon oskari banaani paskaa salainen kekkonen joojoo salasana12 apina123 valtteri 666666 lolled perkele123 123321 sammakko vittu emilia 1234qwer 12356 p3rk3l3 antero nallepuh rasmus samsung jeesus password1 lollero123 jokerit perkele666 perse123 kukkanen peruna asdfgh killer kissa1 aurinko1 joopajoo asdasd1 iloveyou zxcvbnm paska12 master mustikka koira qazwsx tappara kolikko s4l4s4n4 jakjak lolled123 homo123 tapani pelle123 rakkaus lol qwer1234 helena hevonen moikka12 santtu seppo123 salama pippeli susanna 123456a 112233 monkey kuukkeli markus katariina apina werty123 123qweasd daniel asdf1234 abcd1234 kikkeli1 saatana1 vittu123 eemeli tietokone1 tuomas minttu 123abc hemuli leijona koira1 sukupuu hannele kalle metallica kakka12 moikka1 olivia kilpikonna samuli logitech hanna ilmari santeri moimoi1 asd neekeri1 nakki123 juusto nakki 987654321 joujou poliisi asdqwe123 lol12345 superman 12356789 qweqwe lollero1 sipuli jaakko tomppa akamari kristian

NordPass analysoi erilaisissa tietovuodoissa ilmi tulleita salasanoja. Dataa oli tutkimusta varten kertynyt jopa neljän teratavun verran.Listaan koottiin 200 yleisintä salasanaa ja mukana selvityksessä on 50 maata. Yksi maista on Suomi.Vähemmän yllättäen listaa hallitsevat erilaiset numerot. Maailman yleisin salasana on 123456, joka on ottanut kärkipaikan 43 maassa, myös Suomessa. Muita yleisesti käytettyjä salasanoja ovat esimerkiksi qwerty, password ja password123.Tällaisten lyhyiden ja yleisten salasanojen murtamiseen kuluu aikaa yleensä vain muutama sekunti. Salasanan tulisi olla pitkä, jotta sen murtaminen kestää kauan Suomessa yleisimpiä salasanoja numeroiden lisäksi ovat muun muassa salasana, perkele, paska, kakka, kikkeli, moimoi, saatana, akuankka sekä erilaiset suomalaiset etunimet kuten petteri.Mikäli salasanasi löytyy tältä listalta tai käytät samoja salasanoja useissa eri palveluissa, kannattaa ottaa käyttöön salasanojen hallintaan luotu ohjelma. Tällaisia ovat esimerkiksi tämän katsauksen luonut NordPass tai Bitwarden.