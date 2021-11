Telia ja Elisa paljastivat Black Fridayn päätarjoukset

Black Friday käynnistyi tänäkin vuonna hyvissä ajoin ennen virallista Musta Perjantai -päivää, mutta varsinaisen päivän lähestyessä tarjoukset lisääntyvät ja paranevat. Ensimmäisenä Telia ja Elisa ovat paljastaneet Black Friday -kampanjoiden kovimmat tarjoukset.

Klo 20.00 puolestaan DNA julkaisee omat tarjouksensa ja tätä seuraa Verkkokauppa.com klo 21.00. Lisäksi vuorokauden vaihtuessa Jimm'sin Black Friday -tarjoukset ilmestyvät saataville.Sekä Telialta että Elisalta on tässä vaiheessa nähty useita tarjouksia. Lisää on kuitenkin siis luvassa. Esimerkiksi Telia kertoo, että uusia tarjouksia on julkaistu kymmeniä lisää. Tuotteiden myynti alkaa heti.Kaikki Telian Black Friday -tarjoukset näet tästä linkistä ja Elisan puolestaan täältä Lisäys: Myös Gigantti on julkistanut uusia tarjouksia. Gigantin mukaan se on lisännyt yli 100 uutta tarjousta, jotka liittyvät pelaamiseen. Tarjoukset näet tästä DNA:n tarjoukset ilmestyvät klo 20.00 tälle sivulle Olemme myös keränneet listan muodossa parhaat tarjoukset Black Fridayn vaihtoehdoista tälle sivulle Ennen ostamista kannattaa tarkistaa tarjouksen laatu Hintaoppaan sivuilta , joka kertoo tuotteen hintahistorian. Tällöin et maksa tuotteesta liikaa.Aiheeseen liittyvää: